Дисквалифицирован ФНС: как открыть бизнес? Реальное решение из практики

В нашей практике очень часто встречаются случаи отказа в регистрации ООО по причине дисквалификации будущего учредителя / директора налоговой на три года. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как же все-таки открыть бизнес таким учредителям, какие есть выходы.
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