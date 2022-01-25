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Дисквалифицирован ФНС: как открыть бизнес? Реальное решение из практики

Для рубрики Регистрация бизнеса
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В нашей практике очень часто встречаются случаи отказа в регистрации ООО по причине дисквалификации будущего учредителя / директора налоговой на три года. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как же все-таки открыть бизнес таким учредителям, какие есть выходы. 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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