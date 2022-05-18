Приостановка деятельности компании: варианты оформления

Помимо форс-мажорных обстоятельств и санкций снижению дохода деятельности компании может способствовать банальное снижение спроса на услуги или товары, предоставляемые компанией, а также ошибки в бизнес-планировании или трудности с продлением или получением разрешительных документов.

Страдая экономически, бизнес теряет доход и как следствие страдает не только сам бизнес, но и наемные работники, так как из-за убытков компания не может выплачивать заработную плату.

Чтобы не ликвидировать организацию, ведь наверняка все наладится и бизнес пойдет в гору, на время кризиса существует только один вариант — приостановить деятельность и сдавать временно нулевую отчетность.

Давайте разберемся, как это сделать и на какой срок можно приостановить деятельность компании?