Приостановка деятельности компании: варианты оформления

Помимо форс-мажорных обстоятельств и санкций снижению дохода деятельности компании может способствовать банальное снижение спроса на услуги или товары, предоставляемые компанией, а также ошибки в бизнес-планировании или трудности с продлением или получением разрешительных документов.
Страдая экономически, бизнес теряет доход и как следствие страдает не только сам бизнес, но и наемные работники, так как из-за убытков компания не может выплачивать заработную плату.
Чтобы не ликвидировать организацию, ведь наверняка все наладится и бизнес пойдет в гору, на время кризиса существует только один вариант — приостановить деятельность и сдавать временно нулевую отчетность.
Давайте разберемся, как это сделать и на какой срок можно приостановить деятельность компании?