Как сохранить нематериальные активы в текущей ситуации

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Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!
Какие пункты нужно учесть для сохранности своих нематериальных активов?
Смотрите уже сейчас!
Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!