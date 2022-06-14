Субсидиарная ответственность

Участники общества с ограниченной ответственностью: права, обязанности и риски

Участниками Общества с ограниченной ответственностью могут быть граждане и компании. В Законе об ООО четко устанавливаются их права, а также обязанности. Смотрите наше видео, и Вы узнаете права, обязанности, а главное риски участников ООО.

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Понятия «учредитель» и «участник» разграничены между собой.

Учредителем называют лицо, осуществляющее мероприятия по учреждению общества. Но как только ООО создано и зарегистрировано, учредители автоматически приобретают статус участников Общества.

Понятие «участник» Общества имеет более широкое толкование и применяется для обозначения дольщика в уже действующем ООО.

Содержание:

  • 0:00 — Начало.
  • 3:35 — Основные обязанности участников общества.
  • 5:19 — Какие положения устава Общества могут быть на руку владельцу бизнеса?
  • 7:51 — Когда может наступить субсидиарная ответственность учредителя Общества при банкротстве компании?

URVISTA
URVISTA
Субсидиарная ответственность

Участники общества с ограниченной ответственностью: права, обязанности и риски

Участниками Общества с ограниченной ответственностью могут быть граждане и компании. В Законе об ООО четко устанавливаются их права, а также обязанности. Смотрите наше видео, и Вы узнаете права, обязанности, а главное риски участников ООО.

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