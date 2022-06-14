Участники общества с ограниченной ответственностью: права, обязанности и риски

Понятия «учредитель» и «участник» разграничены между собой.
Учредителем называют лицо, осуществляющее мероприятия по учреждению общества. Но как только ООО создано и зарегистрировано, учредители автоматически приобретают статус участников Общества.
Понятие «участник» Общества имеет более широкое толкование и применяется для обозначения дольщика в уже действующем ООО.
Содержание:
- 0:00 — Начало.
- 3:35 — Основные обязанности участников общества.
- 5:19 — Какие положения устава Общества могут быть на руку владельцу бизнеса?
- 7:51 — Когда может наступить субсидиарная ответственность учредителя Общества при банкротстве компании?