«Стоп-сигнал» для ЦБ. Каких предпринимателей «отрежут» от банковского обслуживания уже с июля 2022?

С первого июля этого года стартует пилотный проект спецплатформы ЗСК (аббревиатура расшифровывается как «Знай Своего Клиента»). Проект запускает Центробанк и, как ожидается, уже в самое ближайшее время к нему подключатся все коммерческие банки. Уже на данный момент к платформе подключилось более сорока кредитных организаций.
Технологии и функционал спецплатформы ЗСК позволяет коммерческим банкам в режиме реального времени отслеживать «подозрительные операции» своих клиентов, юрлиц и ИП, и классифицировать отечественный бизнес на своеобразные «касты», в зависимости от уровня их комплаенс-рисков.