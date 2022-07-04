Банки

«Стоп-сигнал» для ЦБ. Каких предпринимателей «отрежут» от банковского обслуживания уже с июля 2022?

В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может «аукнутся» некоторым компаниям, кого конкретно «отрежут» от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на «красный свет светофора» ЦБ.

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С первого июля этого года стартует пилотный проект спецплатформы ЗСК (аббревиатура расшифровывается как «Знай Своего Клиента»). Проект запускает Центробанк и, как ожидается, уже в самое ближайшее время к нему подключатся все коммерческие банки. Уже на данный момент к платформе подключилось более сорока кредитных организаций.

Технологии и функционал спецплатформы ЗСК позволяет коммерческим банкам в режиме реального времени отслеживать «подозрительные операции» своих клиентов, юрлиц и ИП, и классифицировать отечественный бизнес на своеобразные «касты», в зависимости от уровня их комплаенс-рисков.

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Банки

«Стоп-сигнал» для ЦБ. Каких предпринимателей «отрежут» от банковского обслуживания уже с июля 2022?

В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может «аукнутся» некоторым компаниям, кого конкретно «отрежут» от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на «красный свет светофора» ЦБ.

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