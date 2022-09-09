Субсидии для бизнеса

Как получить от государства деньги на бизнес в 2022 году

С каждым годом государство расширяет меры финансовой поддержки для российских предпринимателей. У безработных граждан появляется все больше и больше возможностей получить льготные кредиты, гранты и субсидии на открытие собственного бизнеса.

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В некоторых случаях, свое дело можно открыть полностью за счет государства.

В этом видео мы пошагово рассмотрим алгоритм получения государственной финансовой поддержки на открытие собственного бизнеса в 2022 году.

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Защита персональных данных

Образец положения о персональных данных работников

Специфика современных реалий обязывает сохранять конфиденциальность личных сведений граждан. Для работодателей это означает необходимость принять положение о защите персональных данных и утвердить порядок их обработки. Рассказываем, как составить и утвердить документ.

Образец положения о персональных данных работников
Саморазвитие

Про главреда, который стесняется, и ненависть к проводкам. Что происходит в «Клерке»

Я Марина Снеговская, издатель «Клерка», и я ненавижу бухучет. Это исповедь, за которую мне может серьезно прилететь от моего шефа Бориса Мальцева. Поддержите меня в комментариях.

Про главреда, который стесняется, и ненависть к проводкам. Что происходит в «Клерке»

Повышение квалификации

НДФЛ

Налог при продаже автомобиля. Сколько платить и как уменьшить сумму

В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук — один из самых доступных способов сменить машину.

Налог при продаже автомобиля. Сколько платить и как уменьшить сумму

Мероприятия

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Больничные

🔥Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Если за них платили взносы в 2022 году

С 2023 года ввели единый тариф взносов, и единую базу, которая этим взносом облагается. Выплаты по договорам ГПХ будут облагаться всеми взносами, поэтому у договорников появится право на оплату больничных. Но не все так просто. Есть нюансы.

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