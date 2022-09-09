Как получить от государства деньги на бизнес в 2022 году

В некоторых случаях, свое дело можно открыть полностью за счет государства.
В этом видео мы пошагово рассмотрим алгоритм получения государственной финансовой поддержки на открытие собственного бизнеса в 2022 году.
С каждым годом государство расширяет меры финансовой поддержки для российских предпринимателей. У безработных граждан появляется все больше и больше возможностей получить льготные кредиты, гранты и субсидии на открытие собственного бизнеса.
В некоторых случаях, свое дело можно открыть полностью за счет государства.
В этом видео мы пошагово рассмотрим алгоритм получения государственной финансовой поддержки на открытие собственного бизнеса в 2022 году.
Специфика современных реалий обязывает сохранять конфиденциальность личных сведений граждан. Для работодателей это означает необходимость принять положение о защите персональных данных и утвердить порядок их обработки. Рассказываем, как составить и утвердить документ.
Я Марина Снеговская, издатель «Клерка», и я ненавижу бухучет. Это исповедь, за которую мне может серьезно прилететь от моего шефа Бориса Мальцева. Поддержите меня в комментариях.
В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук — один из самых доступных способов сменить машину.
С 2023 года налоговых агентов обяжут удерживать налог у дистанционных работников, которые живут за границей. По какой ставке (13% или 30%) – Минфин пока не решил. Идут обсуждения.
Впереди новая отчетная пора. Напоминаем бухгалтерам о важных датах.
С 2023 года ввели единый тариф взносов, и единую базу, которая этим взносом облагается. Выплаты по договорам ГПХ будут облагаться всеми взносами, поэтому у договорников появится право на оплату больничных. Но не все так просто. Есть нюансы.
Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству.
В бюджет на 2023 год запланированы дивиденды от государственных банков, заявил курирующий финансовый рынок заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Москва во второй раз принимает участников федерального акселератора «Технолидеры будущего». Участникам от 13 до 17 лет.
У банков появилась единая база клиентов с позиций обновленного 115-ФЗ. Разбираем, что это за новая платформа и как она работает.