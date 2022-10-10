Ведение бизнеса

Реестры бенефициаров и директоров за рубежом: можно ли сохранить конфиденциальность?

На текущий момент многие страны в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали или находятся в процессе создания реестров, содержащих информацию о директорах и бенефициарах компаний. Но возможно ли сохранить конфиденциальность? Об этом уже в сегодняшнем ролике!

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Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!

URVISTA
URVISTA

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Реестры бенефициаров и директоров за рубежом: можно ли сохранить конфиденциальность?

На текущий момент многие страны в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали или находятся в процессе создания реестров, содержащих информацию о директорах и бенефициарах компаний. Но возможно ли сохранить конфиденциальность? Об этом уже в сегодняшнем ролике!

Мероприятия

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Самозанятые

Директор как самозанятый сдавал своей компании в аренду квартиру и автомобиль. Суд сказал, что авто можно, а квартиру нельзя

По мнению налоговиков, самозанятые не могут платить НПД, сдавая в аренду свое имущество своему работодателю. Но аренда – это не услуги. Поэтому сдавать в арену автомобиль своему работодателю самозанятый может. Платить по такой сделке надо НПД.

IT-компании

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.

Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями
КИК

Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС

Физлица должны оповещать ИФНС о том, что они являются участниками иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица (с долей более 10%). Но есть исключение – владение через публичную компанию.

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