Видеоблог URVISTA — обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!
Реестры бенефициаров и директоров за рубежом: можно ли сохранить конфиденциальность?
На текущий момент многие страны в соответствии с требованиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) создали или находятся в процессе создания реестров, содержащих информацию о директорах и бенефициарах компаний. Но возможно ли сохранить конфиденциальность? Об этом уже в сегодняшнем ролике!