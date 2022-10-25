Незаконные требования ИФНС. Случай из практики

Имея свой бизнес, никто не задумывается о правильности ведения бухгалтерии. И вот налоговый орган присылает Вам запрос на документы.
Но всегда ли нужно отвечать?
В нашем юридическом кейсе компании «URVISTA» мы поговорим о требованиях ИФНС и предоставлении документов в налоговые периоды. Знайте свои права и отстаивайте их!
Имея свой бизнес, никто не задумывается о правильности ведения бухгалтерии. И вот налоговый орган присылает Вам запрос на документы.
Но всегда ли нужно отвечать?
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