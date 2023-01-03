Санкции 2022

Международное налоговое планирование в современных условиях

В условиях внушительного количества санкций, а также ограничений, связанных с международной деятельностью, отечественные предприниматели все чаще задаются вопросом о возможностях ведения бизнеса за рубежом.

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  • В каких странах существуют наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса сегодня?

  • В каком иностранном банке открыть личный счет?

  • Остались ли страны с возможностью получения вида на жительство?

Эти и другие вопросы разберем сегодня!

URVISTA
URVISTA

Санкции 2022

Международное налоговое планирование в современных условиях

В условиях внушительного количества санкций, а также ограничений, связанных с международной деятельностью, отечественные предприниматели все чаще задаются вопросом о возможностях ведения бизнеса за рубежом.

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