Международное налоговое планирование в современных условиях

В каких странах существуют наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса сегодня?
В каком иностранном банке открыть личный счет?
Остались ли страны с возможностью получения вида на жительство?
Эти и другие вопросы разберем сегодня!
В условиях внушительного количества санкций, а также ограничений, связанных с международной деятельностью, отечественные предприниматели все чаще задаются вопросом о возможностях ведения бизнеса за рубежом.
В каких странах существуют наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса сегодня?
В каком иностранном банке открыть личный счет?
Остались ли страны с возможностью получения вида на жительство?
Эти и другие вопросы разберем сегодня!
В условиях внушительного количества санкций, а также ограничений, связанных с международной деятельностью, отечественные предприниматели все чаще задаются вопросом о возможностях ведения бизнеса за рубежом.
С 26 декабря 2022 года бизнесу стало проще получить господдержку (Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 197-ФЗ).
Если компания или ИП планирует с 2023 года перейти с ОСНО на УСН, с ОСНО или УСН на АУСН, «поезд еще не ушел». Есть время до 9 января 2023 года включительно.
Рассматривается предложение по новому порядку страхования ответственности водителей.
С 2023 года у компаний появилось право применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в реестр российских программ.
Самые важные налоговые споры рассматривают Конституционный и Верховный суды. Ловите топ самых важных для бизнеса за уходящий год.
Заработная плата является доходом налогоплательщика, подлежащим обложению НДФЛ. Менять эту норму не собираются.
Процесс смены юридического адреса прямо зависит от того, прописан он в уставе общества или нет. А также от того, меняет компания только адрес, или вообще место нахождения. В статье расскажем, как поступать в каждой из ситуаций.
Когда законодатели реформировали уплату земельного налога, предполагалось, что это облегчит работу бухгалтерам. Но если и облегчило, то не сильно.
По роду занятости любой бухгалтер силен духом и предан делу. Он посвящает свою жизнь профессиональному росту, вкладывает часть себя в развитие самой профессии.