IT-компании

IT-бизнес в Армении: что важно знать бизнесмену

В этом видео мы поговорим с Робертом Кясиняном – основателем компании Keysolutions.me, экспертом по IT стартапам, масштабированию бизнеса и выходу на международный рынок.

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  • Что особенного в Армении, что сюда съезжаются большинство IT специалистов?

  • Для чего нужен IT сертификат? Чем он поможет? Как его получить?

  • Помогают ли со стартапами?

  • Армянские банки. Плюсы и минусы.

  • Нужно ли ВНЖ?

Уже сегодня в нашем видео! 

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНП. Уведомление по ним не подавайте

Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.

Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета

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Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м; океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м; twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»; «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании

Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
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