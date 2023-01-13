IT-бизнес в Армении: что важно знать бизнесмену

Что особенного в Армении, что сюда съезжаются большинство IT специалистов?
Для чего нужен IT сертификат? Чем он поможет? Как его получить?
Помогают ли со стартапами?
Армянские банки. Плюсы и минусы.
Нужно ли ВНЖ?
Уже сегодня в нашем видео!
В этом видео мы поговорим с Робертом Кясиняном – основателем компании Keysolutions.me, экспертом по IT стартапам, масштабированию бизнеса и выходу на международный рынок.
Что особенного в Армении, что сюда съезжаются большинство IT специалистов?
Для чего нужен IT сертификат? Чем он поможет? Как его получить?
Помогают ли со стартапами?
Армянские банки. Плюсы и минусы.
Нужно ли ВНЖ?
Уже сегодня в нашем видео!
В обновленном списке Минфина 85 пунктов. И это больше, чем в прошлом году.
В сальдо ЕНП не ищите свою переплату по налогам, если она появилась более 3 лет назад.
Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.
С 2023 года ювелирный бизнес не имеет права применять УСН и ПСН. Надо переходить на ОСНО.
После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.
По налогам с авансовой системой уплаты налоговики увеличили совокупную обязанность на сумму переплаты на 01.01.2023 – провели начисления на сумму переплаты.
Ответы от ФНС России
РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м; океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м; twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»; «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании
Мне не понятны эти сопли и слюни, что бухгалтер на удаленке - это круто
VK предложит уехавшим сотрудникам с доступом к важной информации вернуться в РФ или заняться проектами, где нет закрытых данных.