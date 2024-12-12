Как бухгалтеру найти клиентов  и дополнительный заработок

Люди охотнее обращаются к специалистам, которые открыто рассказывают о себе, результатах своей работы и могут подтвердить их. В личном телеграм-канале вы сможете писать о своей деятельности, делиться лайфхаками.

Обсуждайте темы, которые волнуют предпринимателей, делитесь примерами успешно решенных задач, разъясняйте сложные вопросы доступным языком. Например: «Как будут начисляться пени по налогам в 2025 году», «Как платить НДС бизнесу на упрощенке». Так вы покажете потенциальным клиентам, что разбираетесь в тонкостях, понимаете их проблемы и умеете их решать.

Чтобы избежать выгорания на старте, не начинайте с того, что вам не свойственно. Например, если у вас нет опыта публичных выступлений, не стоит сразу же проводить прямой эфир. Если тяжело даются длинные экспертные посты — начните с коротких инструкций.