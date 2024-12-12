Как бухгалтеру найти клиентов  и дополнительный заработок

1. Завести канал в Телеграме
Люди охотнее обращаются к специалистам, которые открыто рассказывают о себе, результатах своей работы и могут подтвердить их. В личном телеграм-канале вы сможете писать о своей деятельности, делиться лайфхаками.
Обсуждайте темы, которые волнуют предпринимателей, делитесь примерами успешно решенных задач, разъясняйте сложные вопросы доступным языком. Например: «Как будут начисляться пени по налогам в 2025 году», «Как платить НДС бизнесу на упрощенке». Так вы покажете потенциальным клиентам, что разбираетесь в тонкостях, понимаете их проблемы и умеете их решать.
Чтобы избежать выгорания на старте, не начинайте с того, что вам не свойственно. Например, если у вас нет опыта публичных выступлений, не стоит сразу же проводить прямой эфир. Если тяжело даются длинные экспертные посты — начните с коротких инструкций.
В Телеграме можно не только рассказывать о себе, но и искать вакансии или размещать резюме в тематических группах. Вот популярные телеграм-каналы с вакансиями для бухгалтеров: «Вакансии для бухгалтеров», «Бухджоб», «Красный уголок бухгалтера».
2. Создать личный сайт
На личном сайте или странице вы можете структурировано представить свои услуги, сертификаты, кейсы и отзывы клиентов. Для некоторых заказчиков наличие личного сайта создает более солидный образ, чем профиль в социальных сетях, и демонстрирует нацеленность на долгосрочное сотрудничество.
Сайт также позволяет привлекать клиентов через поисковые системы даже без активной рекламы. Когда люди ищут «бухгалтер для ИП» или «подготовка налоговой отчетности», ваш сайт может появиться в результатах поиска.
Вот план информативного текста для личного сайта-визитки:
Представьтесь.
Расскажите, как именно вы помогаете клиентам.
Укажите свою специализацию.
Опишите, когда лучше обращаться именно к вам.
Уточните, в каких случаях вы не сможете помочь.
Напишите, как с вами связаться.
Пример текста: «Мария Иванова, удаленный бухгалтер для ИП и малого бизнеса.
Веду бухгалтерию и сдаю отчеты для малых предприятий и ИП, без имущества и большого производства. Помогаю клиентам забыть об отчетности и сосредоточиться на бизнесе.
Большинство моих клиентов — копирайтеры и дизайнеры в статусе ИП, дизайн-студии, разработчики, контент-агентства, онлайн-издания. Хорошо разбираюсь в авторском праве в интернете. Слежу за тем, чтобы на счете всегда оставались деньги, а у налоговой не возникало вопросов.
Мои клиенты работают на упрощенке и патенте. Я вряд ли смогу помочь компаниям, которые работают на общей системе налогообложения.
Пишите в Телеграм: @buh_ivano…»
3. Использовать биржи для фрилансеров или агрегаторы
Биржи и агрегаторы — сервисы, которые помогают заказчикам и исполнителям найти друг друга.
Площадки, которые специализируются только на бухгалтерах:
Клерк.Работа.
Агрегаторы для любых специалистов, в том числе и бухгалтеров:
Яндекс.Услуги.
Профи.
KWORK.
Для создания профиля можно также использовать план текста для личного сайта.
4. Зарабатывать больше с помощью бонусных программ
Работа бухгалтера открывает множество возможностей для дополнительного дохода.
Многие клиенты доверяют бухгалтеру выбор и покупку программ для ведения учета. Это дает специалисту возможность не только помочь клиентам с оптимизацией работы, но и получить дополнительный доход.
Например, присоединяясь к бонусной программе Ю-Софт, вы сможете рекомендовать программы и услуги 1С своим старым и новым клиентам и получать 5% от суммы их покупок на свой личный счет. Бонусы можно обменивать на сертификаты популярных маркетплейсов, например, Ozon или Wildberries. Это выгодный способ использовать свои рекомендации, чтобы зарабатывать больше.
5. Стать экспертом в СМИ для бизнеса
Многие издания, ориентированные на предпринимателей, публикуют материалы по бухгалтерии и налогообложению. Зачастую статьи пишут авторы и редакторы без специального образования, поэтому редакциям необходимы эксперты для проверки фактов, выявления ошибок и предоставления профессиональных комментариев.
Бухгалтер также может самостоятельно писать статьи для профильных изданий, получая не только дополнительный доход, но и возможность заявить о себе в профессиональной среде.
6. Отвечать на вопросы
Используйте онлайн-платформы и форумы, где предприниматели задают вопросы по налогообложению, учету и ведению бизнеса. Отвечая на вопросы и давая полезные советы, вы демонстрируете свою компетентность. Одна из самых популярных платформ с широким кругом тем — «Яндекс.Кью».
Активность на таких площадках позволяет выделиться среди конкурентов и привлечь потенциальных клиентов.
Главное в поиске клиентов — быть открытым и готовым делиться своими знаниями. Каждый из этих шагов поможет вам не только найти дополнительный заработок, но и создать репутацию в своей области.
Зарабатывайте на покупке услуг и программ 1С
Регистрируетесь в бонусной программе и получаете номер участника. Покупаете программы и услуги для себя, а также рекомендуете нас вашим клиентам. Получаете 5% от суммы всех покупок на свой счет
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Реклама: ООО «Ю-Софт Старт», ИНН 7726429561, erid: LjN8K6LUk
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