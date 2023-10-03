Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО

При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

Рассмотрим процесс проверки МЧД в программе "1С:Бухгалтерии 8" и важность этой функции для обеспечения безопасности электронной документации:

1. Создание сертификата физлица: Для работы с МЧД необходимо, чтобы каждый сотрудник организации получил на себя сертификат физлица через систему 1С:Подпись. Этот сертификат затем добавляется в список сертификатов, прошедших регистрацию в системе.

2. Оформление и использование МЧД: Руководитель оформляет МЧД на любого работника, указывая его сертификат и период действия.

Поддержка формата МЧД 003 в 1С

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Важно отметить, что до конца августа 2024 года представители фирм и ИП вправе пользоваться имеющимися сертификатами без МЧД.

3. Проверка МЧД при работе с деловыми партнерами: При применении 1С-ЭДО для взаимодействия с контрагентами, система автоматически проверяет МЧД и подписи представителей. Она также отслеживает право на использование МЧД для определенной документации. Если система обнаружит неправомерное применение МЧД деловым партнером, она не позволит подписать электронную документацию. Однако у абонента есть возможность самостоятельно проверить подпись и определить, можно ли доверять этому деловому партнеру.

4. Преимущества операций с МЧД в 1С-ЭДО: Использование МЧД в системе 1С-ЭДО минимизирует необходимость в ручного ввода данных на каждом этапе операции. Система автоматически выполняет загрузку МЧД, контролирует право использования, проверяет подписи представителей и отслеживает отзывы МЧД в распределенном реестре.

Дополнительный функционал сервиса 1С-ЭДО

Система 1С-ЭДО предлагает обновленную функциональность, позволяющую получателю документации ставить ответную подпись на электронных бланках. Это значительное изменение, которое будет доступно в новейшей библиотеке электронной документации. Теперь, когда абонент пытается подписать входящую документацию, для которой отсутствует доверенность, всплывает окно "Подпись не проверена".

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В данном окне абонент может сам проконтролировать закономерность подписания документации и решить, можно ли доверять подписи контрагента. В данном случае действовать можно двумя путями.

Пользователь может выбрать "Да, доверяю". Здесь предполагается, что он проверил законность подписи делового партнера и намерен подписать документацию. Для удобства в библиотеке электронной документации доступна функция снятия флажка в блоке настроек ЭДО с определенного делового партнера, что позволяет на автомате принимать подписанную им документацию без дальнейшей ручной проверки.

При выборе варианта “Нет, не доверяю” система приостанавливает подписание документации.

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Для использования новой возможности необходимо установить патч - EF_00_00547355. В конфигурации 1С можно на автомате отыскать и установить патч, выбрав опцию "Исправления (патчи)" в разделе "Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы". Если требуется быстрое устранение ошибок, советуем активировать автоматическую загрузку и установку исправлений и патчей.

Важно отметить, что каждый контролирующий госогран имеет свой специфический формат электронной доверенности, который предоставляет возможность организациям и индивидуальным предпринимателям представлять свои интересы в определенном госоргане. Некоторые ведомства, такие как ФНС, уже используют собственную базу данных для хранения доверенностей.

Понятная система настройки проверки МЧД в 1С-ЭДО обеспечивает безопасность электронной отчетности и работы с деловыми партнерами. Проверка МЧД и подписей представителей позволяет контролировать правомерность использования МЧД и определить, можно ли доверять контрагенту. Внедрение системы МЧД в 1С-ЭДО минимизирует ручные операции и обеспечивает эффективную работу с электронной документацией.

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