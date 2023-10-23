Настраиваем учет начислений работников в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

Чтобы перекинуть сведения о начисленном заработке в такую конфигурацию, как «1С:Зарплата и управление персоналом», используется форма «Отражение зарплаты в бухучете».

Этот бланк формируется после проведения месячной зарплаты. Добиться правильного заполнения формы и внесения проводок можно, обозначив методы отражения заработка в бухучете. Разберемся, как настроить бухучет начислений.

«1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ» — идеальное решение для автоматизации кадрового учета и начисления зарплаты. Подходит любым формам компаний, в том числе и организациям с филиальной сетью или сложной штатной структурой. Позволяет автоматизировать практически все HR-процессы.

Настройка методов отражения заработка

Существует два способа настройки методов отражения заработка в системе учета:

Для всех работников Для каждого вида начисления.

В первом случае необходимо создать форму «Бухучет зарплаты сотрудников». В ней указываются настройки, которые будут применяться ко всем работникам.

В данной форме указываются:

название способа отражения зарплаты;

срок действия способа отражения заработка;

счета бухучета для отражения начислений;

счета бухучета для отражения удержаний.

В поле «Название способа отражения зарплаты» указывается произвольное название. Оно будет использоваться в форме «Отражение зарплаты в бухучете».

В поле «Период действия способа отражения зарплаты» указывается срок, на протяжении которого будет применяться данный метод отражения зарплаты. Этот срок можно оставить открытым или ограничить, установив дату завершения.

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В блоке «Счета бухгалтерского учета для отражения начислений» указываются соответствующие счета бухучета.

В блоке «Счета бухгалтерского учета для отражения удержаний» указываются соответствующие счета бухучета.

Чтобы настроить методы отражения заработка для каждого вида начисления, создайте форму «Бухучет начислений сотрудников».

Остальные настройки идентичны предыдущему методу.

С версии 3.1.27.90 внедрена новая опция, которая позволяет регистрировать бухучет и разделение сумм по счетам для отдельных плановых начислений, как в кадровой документации, так и в документации корректировки плановых начислений.

Для активации этой функции следует в настройках расчета заработка поставить флажок «Регистрировать бухгалтерский учет плановых начислений». В результате будет обеспечена полная запись и отслеживание финансовых операций, связанных с плановыми начислениями в системе управления работниками. Это удобно и позволяет более точно контролировать расходы и соблюдать учетную дисциплину.

Активировав настройку при смене места трудовой деятельности, заработка или текущих начислений, в этих формах вы увидите закладку «Бухучет начислений».

Для примера, в форме «Изменение плановых начислений» эта закладка будет отображаться после клика по ссылке в столбике «ФОТ». В окошке «Редактирование бухучета начисления» есть возможность обозначить процентовку разделения по счетам, просмотреть предыдущий учет начислений (поставьте флажок «Изменить», отобразиться ссылка на «Показать ранее действующий бухучет начисления»).

В форме «Прием на работу», блоке «Бухгалтерский учет» в закладке «Главное» отображается счет, на котором учитывается заработок работников. В закладке «Бухучет начислений» в табличной части вы можете ввести для любого типа начисления работника, обозначенного в закладке «Оплата труда», другой счет учета.

Заменить счет, на котором учитываются текущие начисления работника в форме «Кадровый перевод» можно установкой флажка «Изменить бухучет начислений».

Корректировка «Бухучета начислений» отображается в последовательных операциях одного типа начисления в форме «Начисление зарплаты и взносов». К примеру, если «Кадровый перевод» с корректировкой счета осуществили в середине месяца. Сама корректировка «Бухучета начислений» не станет причиной зачета перерасчетов.

В карточке работника в блоке «Настройки бухучета» будет видна история о выбранном методе учета зарплаты и начислений работника. Для проверки информации, используемой для создания проводок, можете использовать отчет «Сведения для отражения зарплаты в бухучете».

«1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ» — идеальное решение для автоматизации кадрового учета и начисления зарплаты. Подходит любым формам компаний, в том числе и организациям с филиальной сетью или сложной штатной структурой. Позволяет автоматизировать практически все HR-процессы.

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