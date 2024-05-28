Как получить загранпаспорт срочно

Выезд россиян за пределы РФ осуществляется по заграничному паспорту. Изготовление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина за рубежом, находится в компетенции Отдела по вопросам миграции МВД по району постоянного или временного пребывания заявителя.

Обратиться с документами на загранпаспорт можно напрямую в территориальном отделении МВД, через МФЦ (в Москве) или онлайн на портале Госуслуг. Оформление документа может занимать до 1 месяца при обращении за услугой по месту жительства и до 3 месяцев при подаче заявления по месту фактического проживания (в субъекте, отличном от субъекта постоянной регистрации по месту жительства).

Нередко случается, что загранпаспорт нужно получить срочно.

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В этой статье эксперты делятся полезной информацией по оформлению загранпаспорта.

Биометрический или старый: какой загранпаспорт делается быстрее

В России существует два типа заграничных паспортов — паспорт нового образца на 10 лет и паспорт старого образца на 5 лет. Новый 10-летний загранпаспорт оснащен микрочипом с персональными данными владельца, в бланк обычного паспорта старого образца данные просто впечатаны вручную. Также в загранпаспорте нового поколения больше страниц, что актуально для тех, кто совершает частые поездки за границу.

Таким клиентам мы советуем иметь два действующих загранпаспорта — с одним можно летать, пока второй находится в посольстве или визовом центре на оформлении визы, например. Делать 2 паспорта одновременно нельзя, нужно по очереди.

Сегодня наблюдается всеобщая тенденция к выбору в пользу биометрических паспортов, хотя есть случаи, когда оформление обычного пятилетнего паспорта оправдано.

Во-первых, родителям имеет смысл оформить загранпаспорт старого образца ребенку младшего возраста, который довольно быстро меняется внешне. На границе могут возникнуть проблемы с идентификацией, если черты лица не будут соответствовать фото в паспорте.

Во-вторых, бланк биометрического загранпаспорта изготавливается на Гознаке после прохождения всех внутриведомственных проверочных процедур. То есть обычный паспорт могут напечатать в МВД сразу после получения всех согласований, тогда как для того, чтобы выдать паспорт нового поколения, потребуется еще минимум 2 дня. Стоит отметить, что изготовление загранпаспорта на 10 лет сопряжено с техническими процессами, и существует вероятность выхода из строя оборудования (хоть и минимальная).

Поэтому если заявителю крайне важно максимально срочно получить загранпаспорт, рисков не успеть со сроками меньше при оформлении заграничного паспорта на 5 лет.

Отдельно необходимо выделить процедуру и срок получения загранпаспорта ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств. Законом предусмотрена ускоренная выдача загранпаспорта гражданам в связи со смертью или болезнью близкого родственника или при необходимости получения срочного лечения.

В данном случае оформляется загранпаспорт сроком действия 5 лет, срок выдачи составляет не более 3 дней. Для получения паспорта в течение 3 дней потребуется предоставить документы, подтверждающие наличие оснований на срочный выезд за пределы России.

Как избежать отказа в выдаче загранпаспорта

Когда возникает острая необходимость сделать загранпаспорт срочно, главное учесть все нюансы, связанные с подготовкой комплекта документов. Иногда заявители сталкиваются с отказом в выдаче заграничного паспорта на 5 или 10 лет, не являясь злостными неплательщиками налогов или не имея незакрытую судимость, а просто в силу недостатка опыта формирования анкеты-заявления.

Эксперты ZagranPasport.ru проанализируют вашу ситуацию, проведут подробный аудит документов и информации и идеально подготовят для вас документы на загранпаспорт. Вы сможете подать документы на рассмотрение без потери времени и получите выездной документ гарантированно в установленный договором срок.

Итак, какие причины отказа и задержек в выдаче загранпаспорта бывают

1. Как мы отметили ранее — по причине некорректного формирования анкеты-заявления в выдаче загранпаспорта может быть отказано.

Анкета может быть отклонена в связи с неправильным заполнением пунктов — адреса, места работы, военной службы для мужчин и прочее. Если же в анкете отсутствуют или введены некорректные установочные данные — не все предыдущие ФИО, данные загранпаспортов, адрес регистрации указан не достоверный, то в выдаче загранпаспорта может быть отказано.

Если вы планируете подавать заявление через Госуслуги, можете воспользоваться нашей видео-инструкцией по формированию анкеты на портале. Если вам необходимо подготовить бумажный вариант анкеты для последующего обращения в территориальный отдел по вопросам миграции, воспользуйтесь шаблонами и инструкциями по заполнению анкет-заявлений на загранпаспорт.

Файл анкеты для взрослых, а также инструкцию по заполнению можно скачать здесь:

Анкета на биометрический загранпаспорт.

Анкета на загранпаспорт старого образца.

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2. Непогашенная судимость.

При наличии в биографии факта отбывания наказания в исправительной колонии в период последних 10 лет, эти данные необходимо отразить в анкете. Если срок судимости вышел, загранпаспорт будет выдан.

Условные судимости в анкете не указываются, но документы — справку об освобождении/приговор/определение/решение суда — лучше приложить в комплект документов на этапе регистрации заявления. Это сэкономит время.

3. Задолженности на уровне Федеральной службы судебных приставов.

Если задолженность активна на сайте ведомства, в выдаче паспорта будет оказано. Если у вас есть квитанции, чеки, подтверждающие оплату, их можно подать вместе с заявлением на загран, но в идеале в информационной базе ФССП должна быть вся обновленная достоверная информация.

4. Доступ к государственной тайне и работа в закрытых организациях, подлежащих длительным проверкам.

Если форма уже снята, проблем не будет. Но если же достаточно времени после окончания допуска к секретным сведениям еще не прошло, инспектор имеет право отказать в выдаче загранпаспорта.

Если вы работали в компаниях, чья деятельность проверяется дополнительно, готовьтесь к длительному ожиданию выхода готового загранпаспорта.

Отказ вы не получите, если форм допуска вы не имели, но проверять досье компетентные органы будут дольше обычного.

5. Зарубежный опыт.

Если вы работали или проживали за пределами России, были поставлены на консульский учет или имеете двойное гражданство, потребуется время, чтобы проверить, не оформляли ли вы загранпаспорт в стране пребывания.

6. Служба в Вооруженных силах.

Минимальный срок ожидания выдачи заграничного паспорта 1 месяц.

7. Внутренний паспорт, свидетельство о рождении, госпошлина.

В соответствии с положением о паспорте гражданина РФ документ, удостоверяющий личность владельца на территории страны, должен находиться в порядке, не должно быть надрывов, разводов после намокания, посторонних символов, внесенных самостоятельно. Если паспорт в непотребном виде, в приеме документов может быть отказано.

На свидетельстве о рождении ребенка должен стоять штамп о гражданстве РФ.

Госпошлина на загранпаспорт оплачивается по реквизитам района оформления, если какие-то коды не будут соответствовать, пошлину придется оплатить заново.

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