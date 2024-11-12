Почта для бизнеса: какие проблемы решают корпоративные ящики

Личная почта часто переполнена рекламными сообщениями и спамом, и среди них очень легко упустить действительно нужное письмо. Однажды бухгалтер нашей компании ждала от клиента важную информацию. И когда времени на ожидание больше не оставалось, пришлось направить ему письмо-напоминание. Выяснилось, что клиент уже давно выслал нам всю необходимую информацию, но это письмо просто затерялось среди рекламных рассылок.

Согласитесь, не самая приятная ситуация: нередко именно такие моменты наносят серьезный ущерб репутации. Нам удалось быстро решить проблему, но это заставило задуматься об отказе от использования личных ящиков сотрудников.

Еще один аргумент в пользу перехода на корпоративную почту — отсутствие в ней встроенных рекламных баннеров. Такие баннеры отвлекают, и сотруднику становится сложно сосредоточиться на своих задачах. А если баннер содержит интересное для сотрудника предложение, то через какое-то время можно обнаружить, что вместо работы над отчетом он выбирает отель для летнего отдыха или новую кофемашину.