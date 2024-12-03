Чем корпоративный мессенджер отличается от обычных

Например, с приложением для команд VK Teams у вас будет не только доступ ко всем привычным функциям мессенджеров, но и дополнительные опции, которые сделают работу компании безопасной и эффективной. И если вы по-прежнему считаете, что между корпоративными мессенджерами и массовыми сервисами отличия практически отсутствуют, наш материал точно убедит вас в обратном.
Корпоративные мессенджеры заботятся о защите данных
Одна из особенностей корпоративных мессенджеров — наличие дополнительной защиты от кибератак и утечек. Наряду с фиксацией действий сотрудников сервисы для бизнеса защищают данные при помощи:
Шифрования данных. В корпоративных мессенджерах шифруются все данные — чаты, сообщения и звонки.
Интеграции с системами аудита безопасности. Существует две системы аудита безопасности — DLP и SIEM. DLP-система помогает выявлять нарушения политики безопасности. С этой целью анализируются сообщения и файлы, и если кто-то из сотрудников решит отправить конфиденциальные данные, система отреагирует на эту угрозу и передаст информацию администратору. SIEM-система направлена на анализ действий сотрудников в чатах или звонках. При обнаружении нетипичного поведения пользователя система своевременно отреагирует на возникшие угрозы.
Антивирусной защиты. Несмотря на все меры безопасности полностью исключить человеческий фактор невозможно, и многие компании сталкиваются с проблемами из-за скачивания сотрудниками вредоносных программ. Корпоративные мессенджеры оснащаются антивирусом, благодаря чему удается минимизировать эти риски.
Что предлагает VK Teams. В мессенджере установлен алгоритм шифрования AES (такой алгоритм используется в приложениях банков). Также VK Teams оснащен End-to-end-шифрованием звонков. Оно работает следующим образом: шифрование данных происходит на одном устройстве, а расшифровывание — на другом, поэтому разговоры в мессенджере не удастся прослушать ни интернет-провайдеру, ни злоумышленникам.
А благодаря интеграции с системами аудита безопасности VK Teams позволяет отслеживать действия сотрудников в мессенджере и быстро реагировать на вероятные утечки. Также в VK Teams есть встроенный антивирус: он обеспечивает проверку всех файлов и документов в чатах на вирусы.
Гибкие настройки доступа для безопасной и эффективной работы
Ключевую роль в обеспечении конфиденциальности и эффективности рабочих процессов играет возможность управлять правами доступа. При использовании публичных мессенджеров безопасность внутренних данных находится под угрозой.
Во многих компаниях сотрудники самостоятельно заводят учетные записи, создают простые пароли и не используют двухфакторную аутентификацию. Такие пользователи — легкая добыча для злоумышленников: для них не составит труда получить доступ к конфиденциальной информации.
С рисками бизнес сталкивается и при увольнении сотрудников. Нередко бывшие работники остаются в рабочих чатах и сохраняют доступ к внутренней информации. Беспрепятственный доступ к переписке, коммерческим предложениям и другим чувствительным для бизнеса данным может привести к крайне негативным последствиям.
Что предлагает VK Teams. В корпоративных мессенджерах эти проблемы решаются следующим образом: администратор — владелец бизнеса или ответственный за данное направление сотрудник — настраивает права доступа, отслеживает действия пользователей. А еще в VK Teams аккаунты с надежными паролями создаются автоматически. При увольнении сотрудника автоматически блокируется доступ к корпоративным чатам и внутренней информации.
Корпоративные мессенджеры повышают эффективность персонала
В массовых мессенджерах приходится часто отвлекаться на личную переписку. В результате сотруднику сложно сосредоточиться на решении рабочих задач. Всегда есть риск отправки конфиденциальных данных посторонним: сотрудник может просто перепутать чат.
Корпоративный мессенджер позволяет сделать сотрудников более продуктивными за счет отделения рабочих задач от личного пространства. В решениях для бизнеса предусмотрены дополнительные функции, а стандартные опции адаптированы для работы с бизнес-задачами.
Что предлагает VK Teams. В VK Teams есть множество опций, которые помогают сделать работу команды максимально эффективной. Среди них:
Каналы и чаты. В VK Teams вы можете переписываться как в личных, так и групповых чатах, вести каналы, отправлять текст, голосовые сообщения, стикеры и геометки. Еще одна полезная функция — встроенная проверка орфографии: с ней вы сможете избежать ошибок в переписке.
Выборочное цитирование. Если вам нужно прокомментировать отдельные поинты большого сообщения, можно воспользоваться выборочным цитированием. Выделяете часть текста и отвечаете именно на него. В мессенджере VK Teams выборочное цитирование есть в веб– и десктоп-версии.
Папки. Привести чаты в порядок помогают папки: добавьте в них каналы, группы и личные диалоги и без проблем находите нужную информацию.
Запланированная отправка сообщений. Еще одна полезная опция — планирование сообщений: например, вам нужно рассказать коллегам о какой-то идее, но вы не хотите их беспокоить в нерабочее время. Вы можете выбрать и отредактировать время отправки сообщения, добавить вложения и изменить текст сообщения.
Чат-боты. В корпоративном мессенджере VK Teams доступно добавление чат-ботов при помощи открытого описания методов Bot API.
Видеоконференции. Воспользоваться видеосвязью можно и в массовых сервисах, но, как правило, для решения бизнес-задач их возможностей недостаточно. VK Teams, напротив, ориентирован на общение команд. В корпоративном мессенджере доступны созвоны на 300 участников, модерация и запись звонков.
Архив чатов. С архивом чатов можно временно скрыть некоторые личные диалоги, группы и каналы: они не будут отображаться в общем списке, но при этом сохранятся в мессенджере.
Обсуждения. В VK Teams есть возможность создавать обсуждения — отдельные ветки в групповых чатах. Обсуждения пригодятся, если вам нужно решить вопрос, который затрагивает не всех участников чата. Обсуждения — незаменимый инструмент в тех случаях, когда коллеги не сразу отвечают на сообщения: с их помощью важная информация точно не затеряется.
Управление задачами. В VK Teams есть опция постановки задач непосредственно из чата или в отдельной вкладке. Также пользователь может получать уведомления об изменении их статуса и назначать дедлайны.
Наличие техподдержки для бизнеса
При использовании массового сервиса для рабочих задач нужно быть готовым к тому, что при возникновении проблем решать их придется самостоятельно — техподдержка в таких сервисах отсутствует. Корпоративные мессенджеры ориентированы на создание максимально комфортных условий для бизнеса, поэтому сотрудники техподдержки готовы не только ответить на возникающие вопросы, но и помочь с настройками и найти решение возникшей проблемы.
Что предлагает VK Teams. Служба поддержки мессенджера работает каждый день с 9:00 до 21:00 по Москве.
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В корпоративном мессенджере можно быстро найти сотрудников и организации
В отличие от массовых мессенджеров, в корпоративных можно добавить контакты руководителей и сотрудников из всех подразделений компании. И если необходимо написать коллеге через массовый сервис, нужно сначала найти его контакт, то при использовании корпоративного мессенджера эта проблема отсутствует: время на поиски тратить не придется.
Что предлагает VK Teams. В модуле оргструктуры возможно просматривать подразделения руководителей и сотрудников. Это одно из преимуществ корпоративного мессенджера: поиск любого коллеги по различным атрибутам — ФИО, должности, почте — не составит труда. Опция доступна в On-premises-версии.
А теперь предлагаем познакомиться с функциями и возможностями мессенджеров — сравнили для вас VK Teams, Telegram и WhatsApp.
VK Teams
Telegram
Администрирование сервиса
✅
❌
❌
Личные и групповые чаты
✅
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Каналы
✅
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✅
Статусы
✅
✅
(на платном тарифе)
✅
Реакции
✅
✅
✅
Выборочное цитирование
✅
✅
❌
Обсуждения
✅
✅
❌
Папки с чатами
✅
✅
❌
Запланированные сообщения
✅
✅
❌
Настройка уведомлений
✅
✅
✅
Расшифровка голосовых сообщений
✅
✅
(на платном тарифе)
❌
Звонки 1:1
✅
✅
✅
Групповые звонки
✅
✅
✅
Гостевой вход (без авторизации)
✅
❌
❌
Модерация звонков
✅
❌
❌
Запись звонков
✅
❌
❌
Чат звонка
✅
❌
❌
Интеграция с SIP-телефонией
✅
❌
❌
Задачи
✅
❌
❌
Интеграция с корпоративными системами
✅
❌
❌
Чат-боты
✅
✅
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Мини-приложения
✅
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❌
Шифрование данных: файлов, текстов и голосовых сообщений
✅
✅
✅
Шифрование звонков
✅
✅
✅
Интеграция с DLP и SIEM-системами
✅
❌
❌
Оргструктура с контактами сотрудников
✅
❌
❌
Техподдержка
✅
❌
❌
Что нужно знать о VK Teams
VK Teams — коммуникационное приложение для корпоративного общения и доступа к сервисам платформы VK WorkSpace. С VK WorkSpace бизнесу доступны следующие преимущества:
Мессенджер с чатами, задачами, каналами и множеством других возможностей.
Командная работа над документами во встроенном редакторе.
Почта и календарь — непосредственно в VK Teams, переключаться между приложениями не придется.
100 Гбайт места на диске для каждого сотрудника.
Возможность проведения вебинаров и видеоконференций.
Работать можно с любого устройства — компьютера или телефона. А для начала работы на платформе вам потребуется не более одного дня, причем для «переезда» не нужен IT-специалист.
До 25 декабря по промокоду KLERK30 доступно подключение платформы со скидкой 30% на тариф «Выгодный»: с ним вы сможете пользоваться всеми сервисами. Как воспользоваться промокодом:
Создайте личный кабинет на платформе VK WorkSpace.
Пополните баланс и выберите тариф «Выгодный».
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Подробнее о применении промокода вы можете узнать здесь, а подключить платформу и зарегистрироваться поможет инструкция.
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