Чем корпоративный мессенджер отличается от обычных

Одна из особенностей корпоративных мессенджеров — наличие дополнительной защиты от кибератак и утечек. Наряду с фиксацией действий сотрудников сервисы для бизнеса защищают данные при помощи:

Шифрования данных. В корпоративных мессенджерах шифруются все данные — чаты, сообщения и звонки.

Интеграции с системами аудита безопасности. Существует две системы аудита безопасности — DLP и SIEM. DLP-система помогает выявлять нарушения политики безопасности. С этой целью анализируются сообщения и файлы, и если кто-то из сотрудников решит отправить конфиденциальные данные, система отреагирует на эту угрозу и передаст информацию администратору. SIEM-система направлена на анализ действий сотрудников в чатах или звонках. При обнаружении нетипичного поведения пользователя система своевременно отреагирует на возникшие угрозы.

Антивирусной защиты. Несмотря на все меры безопасности полностью исключить человеческий фактор невозможно, и многие компании сталкиваются с проблемами из-за скачивания сотрудниками вредоносных программ. Корпоративные мессенджеры оснащаются антивирусом, благодаря чему удается минимизировать эти риски.

Что предлагает VK Teams. В мессенджере установлен алгоритм шифрования AES (такой алгоритм используется в приложениях банков). Также VK Teams оснащен End-to-end-шифрованием звонков. Оно работает следующим образом: шифрование данных происходит на одном устройстве, а расшифровывание — на другом, поэтому разговоры в мессенджере не удастся прослушать ни интернет-провайдеру, ни злоумышленникам.

А благодаря интеграции с системами аудита безопасности VK Teams позволяет отслеживать действия сотрудников в мессенджере и быстро реагировать на вероятные утечки. Также в VK Teams есть встроенный антивирус: он обеспечивает проверку всех файлов и документов в чатах на вирусы.