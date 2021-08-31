Пенсионный фонд рассказал об условиях выплат пособия одиноким родителям

На сайте ПФР размещены ответы на вопросы о выплатах одиноким родителям
Когда необходимы дополнительные документы и какие?
В большинстве случаев достаточно подать заявление через Госуслуги, однако в следующих случаях необходимо будет представить дополнительные документы (об этих документах направят уведомление):
- если в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или пенсионеры силового ведомства;
- если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;
- если доход получен в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
- если у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;
- если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;
- если заявитель или член семьи страдает хроническими заболеваниями, при которых невозможно совместное проживание в одном помещении;
- если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
- если у семьи есть собственность, предоставленная как мера социальной поддержки;
- если ребёнок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения;
- если заявитель или члены семьи находились на лечении свыше 3 месяцев, проходили военную службу, находились на полном государственном обеспечении, на принудительном лечении по суду, под стражей.
Последствия ошибки
При установлении ошибки заявителю будет направлено извещение о ней. Ошибку в заявлении необходимо будет исправить в течение 5 дней.
Какие выплаты учитывают при расчете пособия
При определении размера пособия учитываются следующие выплаты:
- Алименты
- Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет
Сроки выплаты
Выплаты пособия начинают осуществляться в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения
Последствия отсутствия банковской карты
Пособие перечисляется на банковский счет заявителя. При этом наличие банковской карты к данному счету не является обязательным условием для перечисления пособия.