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Пенсионный фонд рассказал об условиях выплат пособия одиноким родителям

Для рубрики Общество. Люди. События
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На сайте ПФР размещены ответы на вопросы о выплатах одиноким родителям

Когда необходимы дополнительные документы и какие?

В большинстве случаев достаточно подать заявление через Госуслуги, однако в следующих случаях необходимо будет представить дополнительные документы (об этих документах направят уведомление):

  • если в семье есть военные, спасатели, полицейские, служащие или пенсионеры силового ведомства;
  • если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;
  • если доход получен в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
  • если у семьи есть доходы, полученные за пределами РФ;
  • если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;
  • если заявитель или член семьи страдает хроническими заболеваниями, при которых невозможно совместное проживание в одном помещении;
  • если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;
  • если у семьи есть собственность, предоставленная как мера социальной поддержки;
  • если ребёнок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения;
  • если заявитель или члены семьи находились на лечении свыше 3 месяцев, проходили военную службу, находились на полном государственном обеспечении, на принудительном лечении по суду, под стражей.

Последствия ошибки

При установлении ошибки заявителю будет направлено извещение о ней. Ошибку в заявлении необходимо будет исправить в течение 5 дней.

Какие выплаты учитывают при расчете пособия

При определении размера пособия учитываются следующие выплаты:

  • Алименты
  • Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет

Сроки выплаты

Выплаты пособия начинают осуществляться в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения

Последствия отсутствия банковской карты

Пособие перечисляется на банковский счет заявителя. При этом наличие банковской карты к данному счету не является обязательным условием для перечисления пособия.

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Юзвак Максим
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