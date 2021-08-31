В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих

Внесено предложение по введению продовольственно-лекарственных сертификатов (Законопроект № 1227900-7).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Свинцов, А.Н.Диденко, Н.В.Березин; Сенатор Российской Федерации С.Д.Леонов

Содержание предложения

Законопроект направлен на установление новой меры социальной поддержки – продовольственно-лекарственный сертификат.

Продовольственно-лекарственный сертификат – предоставляемый малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненном ситуации, именной документ, позволяющий его владельцам приобрести на выделенную фиксированную денежную сумму социально значимые продовольственные товары первой необходимости и необходимые лекарственные препараты для медицинского применения.

Стоимость Сертификата

Номинальная стоимость продовольственно-лекарственного сертификата составляет 30 процентов величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что как следует из отчета Счетной палаты Российской Федерации по итогам анализа госполитики, направленной на снижение бедности, на российские бедные домохозяйства, то есть семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума, приходилось только 22-26% от всего объема социальных выплат от государства, а 19-20% малоимущих домохозяйств, то есть каждая пятая нуждающаяся семья с 2014 по 2018 год вообще не получала никаких социальных выплат от государства.

Финансовые последствия

Согласно финансовому обоснованию реализация предложения потребует 65 млрд.руб. в год.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке

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