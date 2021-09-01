Росреестр станет выдавать удостоверения ветеранов боевых действий

Утвержден порядок выдачи удостоверений ВБД Росреестром.

Чем регулируется

Опубликован Приказ от 07.06.2021 № П/0248 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии»

На кого распространяется порядок

Порядок выдачи удостоверений ВБД распространяется на лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Основание для выдачи удостоверения

Лицо, претендующее на получение удостоверения, должно иметь документ, подтверждающий факт направления на работу в Афганистан:

приказ;

выписка из приказа;

командировочное удостоверение;

архивная справка;

иной документ.

Общий порядок обращения

Для получения удостоверения необходимо обратиться с заявлением в произвольной форме с приложением к нему:

документов, подтверждающих факт направления на работу в Афганистан;

фотографии;

копии паспорта.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней



