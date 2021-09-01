Защита заемщика от удержаний с социальных выплат

Рассматривается предложение по установлению запрета на обращения взыскания на социальные выплаты (Законопроект № 1248303-7)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями Единой России

Депутаты Государственной Думы С.И.Неверов, А.К.Исаев; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, И.Ю.Святенко

Содержание поправок

Согласно законопроекту кредитор не вправе осуществлять списание с банковского счета (банковских счетов) заемщика денежных средств, являющихся доходами от единовременных выплат, в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) без получения дополнительного согласия заемщика на списание денежных средств отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет (банковские счета) заемщика.

Материалы к законопроекту

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