Отмена банковской комиссии за коммунальные платежи

Депутаты предлагают запретить банкам взимать комиссии при оплате коммунальных услуг (Законопроект № 1247634-7).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, А.Н.Свинцов, А.Н.Шерин, В.В.Кулиева, С.В.Натаров, А.В.Андрейченко, С.М.Катасонов; Сенатор Российской Федерации С.Д.Леонов

Содержание поправок

Согласно законопроекту комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических лиц не взимается.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует запрет на взимание комиссионного вознаграждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства, названные организации за выполнение по поручению физического лица таких операций удерживают комиссионное вознаграждение, которое составляет от 0,5% до 3% в зависимости от формы оплаты и самой организации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



