Повышение штрафов и обязательная конфискация для владельцев оружия

Рассматривается предложение по ужесточению ответственности за нарушения в сфере обращения с оружием (Законопроект № 1251787-7)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Татарстан

Содержание поправок

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, в отношении случаев ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также невыполнения лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливается обязательная конфискация оружия.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что сохраняются тревожные тенденции в области оборота огнестрельного оружия, связанные с его неправомерным использованием в хулиганских целях, для совершения тяжких преступлений, в том числе массовых убийств.

Материалы к законопроекту

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