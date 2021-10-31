Ответственность за уклонение от лечения наркозависимости

Власти Татарстана предлагают усилить административную ответственность для наркозависимых (Законопроект № 1254701-7).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Государственным Советом Республики Татарстан

Содержание инициативы

Согласно законопроекту повторное уклонение от исполнения возложенной судьей обязанности прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - влечет административный арест сроком от пятнадцати до тридцати суток либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что учитывая потенциальную общественную опасность лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, целесообразно усилить ответственность за сознательное систематическое уклонение от исполнения возложенной судом обязанности.

Материалы к законопроекту

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