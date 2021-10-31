Судимые не смогут таксовать

Правительство планирует ужесточить правила перевозки пассажиров (Законопроекты № 1256975-7, 1256989-7).

Инициатор поправок

Законопроекты подготовлены Правительством РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроектам перевозчики при осуществлении перевозок пассажиров и багажа обязаны не допускать к деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании, лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статьи 328.1 ТК РФ (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и др.).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектами и отслеживать рассмотрение можно по ссылке, ссылке



