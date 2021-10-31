Блокировка транспорта у иностранных перевозчиков

Правительство планирует ужесточить наказание для иностранных перевозчиков за неуплату штрафа (Законопроект № 1256984-7).

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительство РФ.

Содержание поправок

Согласно законопроекту в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, должностные лица вправе задерживать данное транспортное средство путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа (если транспортное средство выезжает с территории Российской Федерации).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Материалы к законопроекту

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