В России обеспечат работой мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного проекта

Правительство запускает эксперимент по привлечению граждан Узбекистана на московские стройки.
Чем регулируется
Правительство РФ приняло Постановление от 06.10.2021 № 1694 "О реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства".
Количество привлекаемых рабочих
В рамках эксперимента планируется привлечь 10 000 рабочих из Узбекистана.
Особенность эксперимента
Особенностью эксперимента является проверка и оформление на территории Узбекистана российскими органами условий для въезда узбекских рабочих в Россию.
Условия для въезда
Согласно документу для осуществления трудовой деятельности в России узбекским гражданам необходимо:
- предъявление ПЦР теста (не более чем за 72 часа до прибытия в Россию)
- прохождение вакцинации препаратом "Спутник-Лайт"
- владение русским языком на уровне, необходимом для выполнения работы
- отсутствие факта употребления гражданином Республики Узбекистан наркотических средств.
Преимущество для граждан Узбекистана
Из документа следует, что по прибытии в Россию граждане Узбекистана не будут проходить изоляцию в течение 14 дней.
Кроме того, значительная часть расходов на оформление въезда в Россию берут на себя работодатели.