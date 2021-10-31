Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В России обеспечат работой мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного проекта

Для рубрики Иностранные работники
Версия для печати

Правительство запускает эксперимент по привлечению граждан Узбекистана на московские стройки.

Чем регулируется

Правительство РФ приняло Постановление от 06.10.2021 № 1694 "О реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства".

Количество привлекаемых рабочих

В рамках эксперимента планируется привлечь 10 000 рабочих из Узбекистана.

Особенность эксперимента

Особенностью эксперимента является проверка и оформление на территории Узбекистана российскими органами условий для въезда узбекских рабочих в Россию.

Условия для въезда

Согласно документу для осуществления трудовой деятельности в России узбекским гражданам необходимо:

  • предъявление ПЦР теста (не более чем за 72 часа до прибытия в Россию)
  • прохождение вакцинации препаратом "Спутник-Лайт"
  • владение русским языком на уровне, необходимом для выполнения работы
  • отсутствие факта употребления гражданином Республики Узбекистан наркотических средств.

Преимущество для граждан Узбекистана

Из документа следует, что по прибытии в Россию граждане Узбекистана не будут проходить изоляцию в течение 14 дней.

Кроме того, значительная часть расходов на оформление въезда в Россию берут на себя работодатели.

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога