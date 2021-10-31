Бесплатное горячее питание для учащихся средних классов

Депутаты предлагают кормить бесплатно не только младшеклассников, но и школьников средних классов (Законопроект № 1849-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ

Депутаты Государственной Думы Г. А. Зюганов, В. И. Кашин, И. И. Мельников, М. Н. Берулава, Н. В. Коломейцев, Н. В. Арефьев, Б. В. Иванюженков, Н. И. Васильев

Содержание инициативы

Согласно законопроекту закрепляется обязанность образовательных организаций обеспечивать не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



