Дети ветеранов боевых действий получат право на бесплатное обучение в ВУЗах

Депутаты предлагают расширить права детей ВБД (Законопроект № 5463-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета получают дети ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими в ходе боевых действий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что данное предложение обусловлено тем, что после потери своих кормильцев данная категория граждан является слабозащищенной в социальной сфере и нуждается в дополнительной защите государства.

Материалы к законопроекту

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