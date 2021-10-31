Дети ветеранов боевых действий получат право на бесплатное обучение в ВУЗах

Депутаты предлагают расширить права детей ВБД (Законопроект № 5463-8).
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от Единой России
Содержание поправок
Согласно законопроекту право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета получают дети ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими в ходе боевых действий.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что данное предложение обусловлено тем, что после потери своих кормильцев данная категория граждан является слабозащищенной в социальной сфере и нуждается в дополнительной защите государства.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке