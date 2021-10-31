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За неверный расчет коммуналки привлекут к административной ответственности

Для рубрики Общество. Люди. События
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Предлагается установить административную ответственность за ошибки в расчете стоимости коммунальных услуг (Законопроект № 5795-8).

Автор инициативы

Автором законопроекта является Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.

Содержание поправок

Согласно законопроекту нарушение ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами установленного порядка расчета платы за коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что отсутствие в КоАП РФ специальной нормы, предусматривающей возможность привлечения к административной ответственности ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги аналогично норме об административной ответственности управляющих организаций за аналогичные нарушения, не способствует соблюдению единых принципов установления юридической ответственности, юридического равенства и справедливости.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке

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Юзвак Максим
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