Новый порядок предоставления государственной пенсии народам Севера

Правительство внесло предложение по уточнению порядка назначения социальной пенсии представителям малых народов Севера (Законопроект № 6599-8).

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание изменений

Согласно законопроекту социальная пенсия по старости гражданам может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проектируемые нормы позволят создать более удобные условия реализации гражданами из числа малочисленных народов Севера права на назначении социальной пенсии по старости, учитывая, что правоустанавливающие сведения, необходимые для назначения такой пенсии, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, будет получать посредством межведомственного информационного взаимодействия от Федерального агентства по делам национальностей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке