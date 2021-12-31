Обзор практики Верховного Суда РФ по налоговым спорам за сентябрь 2021

Дайджест по налоговым спорам в Верховном Суде.

Общие вопросы

Определение от 20 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16095 (с. Антонова М. К., Барнаульский завод промышленного оборудования) –

Суды отметили, что при наличии сомнений в правильности исчисленной налоговым органом суммы пеней общество могло воспользоваться своим правом на проведение сверки расчетов начисленной задолженности до наступления срока исполнения требований.

Определение от 17 сентября 2021 г. № 306-ЭС19-27836 (с. Тютин Д. В., Титан-Баррикады) –

Полагая понесенные расходы на оплату услуг ООО "ЮК "Легат" в размере 495 000 рублей (с учетом уточнения - 445 054 рублей 50 копеек) своими убытками, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим требованием.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь, в том числе, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, АПК РФ, суды пришли к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований деликтной ответственности налогового органа, места не имели. В частности, по мнению судов, вынесение решения от 30.12.2016 N 283, в том числе, в части, отмененной решением вышестоящего налогового органа от 30.03.2017 N 349, произведено по результатам оценки законности деяний общества, данной налоговым органом в пределах своих полномочий и с учетом имеющихся доказательств.

Определение от 9 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-15626 (с. Иваненко Ю. Г., Транспортная компания «Енисей») –

Как следует из судебных актов, порочащими и не соответствующими действительности ООО ТК "Енисей" посчитало некоторые фразы, изложенные в запросах ИФНС № 17 по г. Москве о предоставлении информации (исх. № 25-15/25370, 25-15/25368), направленных контрагентам общества.

Отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались статьями 150, 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации», пунктами 7, 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», и исходили из того, что оспариваемые сведения сообщены контрагентам общества в порядке реализации налоговым органом полномочий по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов, иных обязательных сборов, носят официальный характер и не могут рассматриваться как распространение каких-либо сведений о проверяемом налоговым органом лице в смысле статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обстоятельств злоупотребления налоговым органом имеющимися полномочиями, причинения ущерба деловой репутации общества судами не установлено.

Определение от 30 сентября 2021 г. № 309-ЭС21-19022 (с. Завьялова Т. В., Альянс-М) –

Формулируя указанный вывод, суды также учли, что обществом не представлено доказательств совершения со своей стороны действий с разумной степенью заботливости и осмотрительности, направленных на предотвращение возникших у него убытков, и как следствие, наличие причинно-следственной связи между возникшими у истца убытками и действиями (бездействиями) ответчиков. Вместе с тем, вопреки доводам кассационной жалобы, доказательств, подтверждающих факт представления налоговым органом недостоверных сведений относительно наличия задолженности по налоговым платежам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обществом не представлено.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2021

Налоговый контроль

Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16917 (с. Антонова М. К., Ишимская пивоваренная компания) –

Суды отметили, что право налогового органа на вынесение решения о проведении выездной налоговой проверки прекращается не в день принятия решения об изменения места нахождения организации, а в момент внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр. На момент принятия инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки запись об изменении места нахождения общества внесена не была, в ЕГРЮЛ имелась только запись о принятии им решения об изменении места нахождения.

Определение от 23 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-15815 (с. Антонова М.К., Барнаульский завод промышленного оборудования) –

Ошибочное осуществление банком возврата инкассового поручения в полном объеме не свидетельствует о незаконности действий (бездействий) налогового органа по списанию денежных средств в счет уплаты пени. Инспекцией предприняты необходимые действия по устранению выявленных нарушений, инкассовое поручение восстановлено в картотеке банка. Также установлено, что у общества имелась задолженность по налоговым платежам.

Обзор налоговых новостей за октябрь 2021

НДС

Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16558 (с. Антонова М. К., Енисей-сервис) –

При этом сделка по безвозмездному оказанию обществом услуг по сдаче в аренду части коммунально-складского объекта (склад АБК) и сделка по оказанию обществом услуг по сдаче в аренду части коммунально-складского объекта (склад АБК) открытому акционерному обществу «Семиреченская база снабжения» признаны сопоставимыми в целях применения метода сопоставимых рыночных цен для определения рыночной цены сделки.

Определение от 8 сентября 2021 г. № 310-ЭС21-10777 (с. Павлова Н. В., Глобал Инвест) –

Отказывая в удовлетворении данного требования, суды указали на то, что наличие у налогового органа заявления о зачете (возврате) налога на момент принятия решения о возмещении суммы налога является обязательным условием для начисления предусмотренных пунктом 10 статьи 176 НК РФ процентов. В свою очередь, отсутствие соответствующего заявления на момент принятия решения является основанием для освобождения от начисления процентов и перехода к общему порядку зачета или возврата суммы излишне уплаченного налога (статья 78 этого же НК РФ). Данные выводы судов соответствуют правовой позиции, сформулированной в Определении Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 № 543-О.

Налоговые споры за 2020

Налог на прибыль

Определение от 30 сентября 2021 г. № 307-ЭС21-13032 (с. Завьялова Т. В., Архангельский фанерный завод) –

Учитывая специфику производственной деятельности общества, суды признали, что спорные ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и основных средств в работоспособном состоянии, отнесены к основному производству, входят в состав материальных затрат и используются при формировании себестоимости продукции, а потому согласились с выводом налогового органа о том, что включение данных затрат в состав косвенных расходов не соответствует требованиям статьи 318 НК РФ.

Определение от 2 сентября 2021 г. № 301-ЭС21-14919 (с. Завьялова Т. В., Артель) –

Руководствуясь положениями статей 247, 248, 250, 271 Налогового кодекса, статей 196, 200, 203 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу, что срок исковой давности задолженности истек в 2016 году, а потому она подлежит включению в состав внереализационных доходов общества по состоянию на 31.12.2016.

Определяя действительную налоговую обязанность налогоплательщика, суды установили, что в проверяемом периоде у общества возникли основания для списания дебиторской задолженности, возникшей в феврале 2013 года по контрагенту в связи с его исключением из ЕГРЮЛ 19.09.2016. Также у общества имелась кредиторская задолженность перед указанным контрагентом, которая в соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ подлежала включению в состав внереализационных доходов за 2016 год. Таким образом, суды пришли к выводу, что разница между дебиторской и кредиторской задолженностью общества перед названным контрагентом подлежит учету в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль организаций.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

НДФЛ

Определение от 27 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-7618 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Пронина М.В., НТ-СтройИнвест) +

Применительно к личному налогообложению вывод об извлечении экономической выгоды гражданином, как правило, должен быть основан на обстоятельствах, свидетельствующих об улучшении его имущественного положения относительно ранее существовавшего, и расширении в связи с этим возможностей удовлетворения личных и иных бытовых нужд (потребления благ) физическим лицом. Это предполагает необходимость учитывать существо операций (сделок), в связи с которыми гражданину вменяется получение того или иного дохода.

Следовательно, если выплаченные гражданину - участнику организации денежные средства не превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения, имущественное положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние, имевшее место до оплаты доли в уставном капитале, что по смыслу статьи 41 НК РФ свидетельствует об отсутствии дохода.

Налог на имущество

Определение от 30 сентября 2021 № 310-ЭС21-16537 (с. Антонова М. К., ИП Яковлев Юрий Анатольевич) –

Судебные инстанции исходили из того, что спорный объект принадлежал на праве собственности предпринимателю, при этом указав, что изменения в части кадастрового номера спорного не могут служить основанием для неуплаты налога на имущество. Доказательств, что спорный объект в указанный период времени имел иную кадастровую стоимость, не представлено.

Определение от 28 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-6663 (с. Павлова Н. В., Завьялова Т. В., Першутов А. Г., Минеральная вода «Ачалуки») +

Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства (розлива) минеральной воды, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств.

Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16558 (с. Антонова М. К., Енисей-сервис) –

Судебные инстанции исходили из фактического использования объекта недвижимости (склад АБК) ранее даты введения в эксплуатацию путем сдачи в безвозмездную аренду без документального оформления сделки; неправомерного расчета налога на имущество с момента регистрации права собственности, а не с момента фактического использования объекта (склад АБК), что привело к занижению среднегодовой стоимости данного имущества.

Определение 21.09.2021 № 305-ЭС21-15737 (с. Завьялова Т. В., ИП Порохов Михаил Сергеевич) –

Признание договора купли-продажи ничтожным в части, а также установление факта самовольной постройки привели к изменению характеристик, а именно, площади данного объекта, и не является основанием для возврата уплаченных сумм налога на имущество за период с момента государственной регистрации права собственности на названные объекты недвижимости до момента внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Определение от 20 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-11548 (с. Завьялова Т. В., Антонова М.К., Пронина М.В., Северсталь) +

С учетом целевого предназначения льготы, как направленной на частичное освобождение от налогообложения прибыли, полученной от использования вновь построенных объектов, и приведенных положений правил бухгалтерского учета, для целей применения пониженной ставки налога значение в рассматриваемом случае должны иметь завершенные капитальные вложения, которые отражаются в бухгалтерском учете по окончании строительства соответствующих объектов, пригодных к эксплуатации и принятых в связи с этим к учету в качестве основных средств, а не затраты налогоплательщика, формирующие не завершенное строительство.

Определение от 2 сентября 2021 г. № 301-ЭС21-14896 (с. Завьялова Т. В., ПечораЭнергоРесурс) –

Суды отметили, что на момент окончания строительства спорных первоначальная стоимость уже была сформирована с включением процентов, а нормами законодательства о бухгалтерском учете не предусмотрено исключение из сформированной стоимости инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате по договорам займа, в случае прекращения обязательств по договорам займа.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Земельный налог

Определение от 27 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-12930 (с. Антонова М. К., ИП Махиборода Олег Михайлович) –

В данном случае при разделе земельного участка возникли новые объекты права собственности, которым присвоены новые кадастровые номера, объект прекратил существование, в связи с чем, срок нахождения в собственности образованных при таком разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты налога следует исчислять с даты регистрации вновь образованных земельных участков в ЕГРН.

При этом суд округа отметил, что при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций установлено, что вновь образованные земельные участки предусмотрены для продажи, то есть используются заявителем в предпринимательской деятельности. В то же время порядок исчисления налога, изложенный в пункте 17 статьи 394 НК РФ, введен законодателем для предотвращения резкого роста налоговой нагрузки физических лиц по земельному налогу. Таким образом, вопреки доводу налогоплательщика подход налогового органа не нарушает основные начала, изложенные в статье 3 НК РФ (справедливость и экономическая обоснованность при установлении объема налогового бремени).

Транспортный налог

Определение от 15 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-15339 (с. Завьялова Т. В., СервисСталь) –

Спорным вопросом по настоящему делу является применение налогоплательщиком при расчете транспортного налога повышающего коэффициента "2" в отношении принадлежащего ему легкового автомобиля Mercedes-Benz - S 500 4 MATIC.

Суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, установили, что в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов рублей, утвержденном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 28.02.2018, не указана конкретная комплектация данной модели автомобиля. Признавая законным вывод налогового органа о применении в спорной ситуации повышающего коэффициента по транспортному налогу, суды руководствовались положениями статей 356, 357, 358, 362 Налогового кодекса Российской Федерации и учли разъяснения Министерства финансов Российской Федерации, выраженные в письме от 12.07.2017 № 03-05-04-04/44504, Федеральной налоговой службы - в письме от 02.04.2018 № БС-4-21/6138, Минпромторга России в письме от 17.12.2019 № 91518/20, и пришли к выводу, что повышающий коэффициент подлежит применению ко всем версиям модели Mercedes-Benz S 500, в том числе S 500 4 Matic.

УСН

Определение от 29 сентября 2021 г. № 310-ЭС21-16358 (с. Першутов А. Г., Мухриддинов Махсудджон Бахриддинович) –

Установив, что предприниматель 27.11.2017 представил в налоговый орган единую (упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2017 года с отражением налогов, по которым представляется декларация (НДС, налог на имущество), а также направил уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) с 01.01.2018, при этом о применении в 2017 году УСН предприниматель не заявлял, учитывая требования инспекции N 2 по Нижегородской области о представлении предпринимателем отчетности по НДС и последовательное поведение налогового органа, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия предпринимателя в совокупности свидетельствуют о его осведомленности о необходимости применения общей системы налогообложения, в связи с чем он в 2017 году являлся плательщиком налогов, исчисляемых и уплачиваемых по общей системе налогообложения.

Определение от 7 сентября 2021 г. № 302-ЭС21-14990 (с. Завьялова Т. В., Бурятский республиканский союз потребительских обществ) –

Суды установили, что в проверяемый период союз, являясь собственником недвижимого имущества, заключал договоры аренды, по условиям которых стоимость коммунальных услуг не входила в стоимость арендной платы. Суммы компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных расходов, поступившие на расчетный счет арендодателя от арендаторов налогоплательщиком в составе доходов не учтены. Соглашаясь с выводом инспекции относительно признания доходом денежных сумм, перечисленных арендаторами в качестве возмещения стоимости коммунальных услуг в арендуемых помещениях, суды отметили, что оплата коммунальных услуг союзом связана с исполнением обязанности, возлагаемой на него договорами аренды по предоставлению арендаторам имущества в состоянии, соответствующем его назначению.

Патент

Определение от 16 сентября 2021 г. № 301-ЭС21-15846 (с. Завьялова Т. В., ИП Петров Михаил Николаевич) –

При этом суды учли, что к деятельности, в отношении которой может применяться патентная система налогообложения, относится только деятельность по ремонту объектов, связанных с проживанием граждан (предназначенных для обслуживания жилья и т.п.), и пришли к выводу, что к деятельности по ремонту нежилых помещений, офисов, складов и иных объектов, не предназначенных для проживания граждан и не связанных с эксплуатацией жилых помещений, должны применяться иные налоговые режимы.

Страховые взносы

Определение от 9 сентября 2021 г. № 309-ЭС21-11604 (с. Завьялова Т. В., Уральский электромеханический завод) –

При реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом по страховым взносам, включающим в себя выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, для вновь созданной организации является период со дня создания (то есть со дня ее государственной регистрации) до окончания календарного года, в котором создана организация.

Вопросы добросовестности

Определение от 20 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-15772 (с. Антонова М. К., Стройцентр на Скачках) –

Суды согласились с выводом налогового органа о том, что указанный акт не подтверждает действительное списание спорного товара в связи с отсутствием необходимых реквизитов, в том числе подписей членов инвентаризационной комиссии. Иные документы, подтверждающие факты утилизации спорной продукции, в том числе акты о выявлении некачественного (опасного, просроченного) товара, акты изменения статуса или утилизации товара обществом не представлены, как и доказательства приобретения спорного имущества.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

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