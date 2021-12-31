Обзор налоговых споров за 3 квартал 2021

Дайджест судебной практики по налоговым спорам за 3 квартал 2021 года: акты Судебной коллегии и отказные определения Верховного Суда.
Содержание
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
- Участие в заседании через конференц-связь (Определение от 8 июля 2021 г. № 302-ЭС21-3164).
- Последствия нарушения сроков налоговой проверки (Определение от 5 июля 2021 г. № 307-ЭС21-2135).
- Блокировка счетов предпринимателя (Определение от 23 августа 2021 г. № 307-ЭС21-6593, 305-ЭС21-6579).
- Понятие дохода облагаемого НДФЛ (Определение от 27 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-7618).
- Квалификация имущества монтируемого в недвижимость (Определение от 28 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-6663).
- Толкование норм о льготе (Определение от 20 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-11548).
Отказные определения судей Верховного Суда:
- Срок возврата налогов при дроблении бизнеса (Определение от 22 июля 2021 г. № 301-ЭС21-10984).
- Выплата дивидендов недвижимостью (Определение от 29 июля 2021 г. № 302-ЭС21-11699).
- Уплата страховых взносов инвалидом (Определение от 8 июля 2021 г. № 309-ЭС21-10480).
- Установление фактов, имеющих юридическую силу, в налоговых отношениях (Определение от 20 августа 2021 г. № 304-ЭС21-13123).
- Оспаривание изменений в Акте налоговой проверки (Определение от 9 августа 2021 г. № 309-ЭС21-12765).
- НДС по услугам поиска космонавтов (Определение от 5 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12212).
- Налоговая проверка при смене места нахождения (Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16917).
- Определение первоначальной стоимости при прекращении обязательств по займу (Определение от 2 сентября 2021 г. № 301-ЭС21-14896).
- Последствия признания постройки самовольной (Определение 21.09.2021 № 305-ЭС21-15737).