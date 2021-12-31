Новая Дума предлагает вернуть индексацию пенсий и другие события в пенсионной сфере

Депутаты предлагают внести поправки в пенсионное законодательство: законопроекты октября 2021 года.

Борьба с нелегальной занятостью пенсионеров – Законопроект № 1262117-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, отменяющий норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что по данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15 259 000 работающих пенсионеров. Однако в докладе Счётной палаты РФ об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 года с 15 млн. человек до 9,6 млн. человек.

Первый законопроект Думы нового созыва об индексации пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 1451-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который отменяет нормы, препятствующие индексации пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан.

Порядок предоставления гос. пенсии народам Севера – Законопроект № 6599-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому социальная пенсия по старости гражданам может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера. В Пояснительной записке указывается, что проектируемые нормы позволят создать более удобные условия реализации гражданами из числа малочисленных народов Севера права на назначении социальной пенсии по старости, учитывая, что правоустанавливающие сведения, необходимые для назначения такой пенсии, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, будет получать посредством межведомственного информационного взаимодействия от Федерального агентства по делам национальностей.

Налоговые новости за октябрь 2021

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