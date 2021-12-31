Права пенсионеров, ветеранов боевых действий, детей в обзоре новостей за октябрь 2021

Обзор законопроектов о правах граждан.

Пенсионные права

Борьба с нелегальной занятостью пенсионеров – Законопроект № 1262117-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, отменяющий норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что по данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15 259 000 работающих пенсионеров. Однако в докладе Счётной палаты РФ об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 года с 15 млн. человек до 9,6 млн. человек.

Первый законопроект Думы нового созыва об индексации пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 1451-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который отменяет нормы, препятствующие индексации пенсий работающим пенсионерам. В Пояснительной записке указывается, что отмена индексации крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан.

Порядок предоставления гос.пенсии народам Севера – Законопроект № 6599-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому социальная пенсия по старости гражданам может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Гражданин, сведения о котором не содержатся в указанном списке, при обращении за установлением пенсии вправе представить документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера. В Пояснительной записке указывается, что проектируемые нормы позволят создать более удобные условия реализации гражданами из числа малочисленных народов Севера права на назначении социальной пенсии по старости, учитывая, что правоустанавливающие сведения, необходимые для назначения такой пенсии, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, будет получать посредством межведомственного информационного взаимодействия от Федерального агентства по делам национальностей.

Обзор налоговых новостей за октябрь 2021

Жилищные права

Расширение компенсации чернобыльцам за коммуналку – Законопроект № 1262119-7 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов будет предоставляться гражданам пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в отношении как приватизированного, так и приобретенного по иным основания жилья. В Пояснительной записке указывается, что законопроектом предлагается устранить неравный подход в предоставлении мер социальной поддержки для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, установив право указанных граждан на получение соответствующих мер социальной поддержки независимо от основания возникновения права собственности на жилое помещение, в котором они проживают.

За неверный расчет коммуналки привлекут к административной ответственности – Законопроект № 5795-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами установленного порядка расчета платы за коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что отсутствие в КоАП РФ специальной нормы, предусматривающей возможность привлечения к административной ответственности ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги аналогично норме об административной ответственности управляющих организаций за аналогичные нарушения, не способствует соблюдению единых принципов установления юридической ответственности, юридического равенства и справедливости.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2021

Военное право

Прокуроры и следователи станут ветеранами боевых действий – Законопроект № 3060-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается статус ветерана боевых действий прокурорам и следователям, выполнявшим свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Это позволит им предоставить право на меры социальной поддержки. В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на исполнение поручений Президента РФ.

Дети ветеранов боевых действий получат право на бесплатное обучение в Вузах – Законопроект № 5463-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета получают дети ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими в ходе боевых действий. В Пояснительной записке указывается, что данное предложение обусловлено тем, что после потери своих кормильцев данная категория граждан является слабозащищенной в социальной сфере и нуждается в дополнительной защите государства.

Дайджест налоговых новостей за октябрь 2021

Права детей

Расширение оснований для получения материнского капитала – Законопроект № 5790-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в отдельных регионах (перечень установит Правительство РФ) право на получение материнского капитала предоставят женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Данная мера распространяется также на мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей. Размер маткапитала при рождении третьего ребенка предлагается установить в том же размере, в котором МСК установлен при рождении первого ребенка (с 1 января 2022 года - 503 237,10 руб.).

Бесплатное горячее питание для учащихся средних классов – Законопроект № 1849-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому закрепляется обязанность образовательных организаций обеспечивать не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Налоговые споры за 2020

Карательное право

Ответственность за отождествление целей руководства СССР с целями нацистской Германии – Законопроект № 8791-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение установленного федеральным законом запрета отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Ужесточение уголовного наказания за лесные пожары – Законопроект № 9712-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит более эффективно регулировать общественные отношения, складывающиеся в области обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Другое

Выплаты ухаживающим за инвалидами – Законопроект № 1488-8, 1509-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому проживающие на территории Российской Федерации неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, имеют право на получение ежемесячной выплаты. Размер выплаты составит 13 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы - это физически и психологически очень сложная работа. Такой уход осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня.

Законодательное понятие меда – Законопроект № 8788-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мед - природный пищевой продукт – результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания. Также проект содержит понятия фальсифицированный мед - мед, в котором присутствуют ингредиенты, несвойственные его природному составу. В Пояснительной записке указывается, что отсутствие сформулированных критериев идентификации меда используется для его фальсификации.

Программы развития поставщиков – Законопроект № 9703-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому крупнейшие Заказчики вправе утверждать программы развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и обеспечивать реализацию указанных программ. Программы партнерства могут предусматривать мероприятия, направленные на оказание крупнейшими заказчиками финансовой, правой, методической, информационной и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). В Пояснительной записке указывается, что практика показывает отсутствие у субъектов МСП профессиональных и финансовых возможностей обеспечить исполнение договоров, заключенных по результатам закупки, а также несоответствие субъектов МСП требованиям, предъявляемым заказчиками к участникам закупки, влекущие неспособность субъектов МСП обеспечить исполнение договоров, заключенных с крупнейшими заказчиками.

Террористы и экстремисты не смогут работать в авиации – Законопроект № 9760-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица:

• имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления

• включенные в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Изменение правил получения охотничьего билета – Законопроект № 10309-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается за гражданами, впервые претендующими на получение охотничьего билета, законодательно закрепить обязанности по прохождению обучения требованиям охотминимума и проверки на знание требований охотминимума, включающих в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты и основы биологии диких животных, а также предоставить выписку о результатах медицинского освидетельствования, содержащую сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время законодательством Российской Федерации об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов определено, что граждане, получающие охотничий билет, обязаны под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума. Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020



