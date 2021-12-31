Новый порядок учета доходов малоимущих предложили в Госдуме

Рассматривается предложение по изменению порядка учета доходов лиц в целях предоставления гос.поддержки.

Законопроект № 30066-8.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России:

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, О.А.Нилов, Г.Ю.Семигин, А.М.Бабаков, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, А.И.Лисицын, А.В.Чепа, А.Г.Аксаков, А.С.Аксёненко, И.А.Ананских, В.В.Белоусов, Н.П.Бурляев, Ю.И.Григорьев, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Г.П.Хованская; Сенатор Российской Федерации О.Н.Епифанова.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время доходы граждан в целях оказания им государственной социальной помощи учитываются до вычета налогов и сборов.

Данный порядок учета дохода для получения социальной поддержки, является несправедливым и не позволяет получить помощь тем, кто в ней нуждается.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Другие материалы по теме