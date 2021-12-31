Размер штрафа за ненадлежащее содержание домашних животных может составить 5 000 рублей

Рассматривается предложение по установлению административной ответственности для владельцев домашних животных (Законопроект № 41446-8)

Автор инициативы

Законопроект подготовила Московская областная Дума

Содержание инициативы

Согласно законопроекту несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении максимальный штраф для граждан и предпринимателей может достигнуть 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушения требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних животных.

Текст нормы

Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных 1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке



