Размер штрафа за ненадлежащее содержание домашних животных может составить 5 000 рублей

Рассматривается предложение по установлению административной ответственности для владельцев домашних животных (Законопроект № 41446-8)
Автор инициативы
Законопроект подготовила Московская областная Дума
Содержание инициативы
Согласно законопроекту несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении максимальный штраф для граждан и предпринимателей может достигнуть 3 000 и 10 000 рублей соответственно.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушения требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних животных.
Текст нормы
Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных
1. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Материалы к законопроекту
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