В Госдуме предлагают выделить 7,2 трлн. рублей на выплаты семьям с детьми. Правительство против

Госдума рассмотрит законопроект по установлению ежемесячных выплат семьям с детьми.

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России:

Депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, А.М. Бабаков, О.А. Нилов, Г.Ю. Семигин, Д.Г. Гусев, В.К. Гартунг, А.А. Кузнецов, Н.П. Бурляев, А.С. Аксененко, И.А. Ананских, Н.В. Новичков, А.А. Вассерман, А.Н. Грешневиков, Ю.И. Григорьев, М.Г. Делягин, Е.Г. Драпеко, С.В. Кабышев, Д.В. Кузнецов, Я.В. Лантратова, А.И. Лисицын, А.А. Ремезков, А.В. Терентьев, Ф.С. Тумусов, А.В. Чепа.

Содержание предложения

Согласно законопроекту право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеет каждый член семьи, в которой рожден или усыновлен первый и последующие дети.

Размер выплаты

Размер ежемесячной выплаты составит 10 000 рублей на каждого члена семьи.

Финансовые последствия

Согласно расчетам общий объем максимальных возможных расходов может составить: 60 млн человек * 10 000 рублей * 12 месяцев = 7 трлн. 200 млрд. рублей.

Позиция Правительства

В заключении Правительства указывается, что законопроект не поддерживается.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.



