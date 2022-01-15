Снижение штрафов за незаконную агитацию граждан

Депутаты предлагают смягчить административную ответственность за нарушение правил агитации.

Законопроект № 45644-8.

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ.

Депутаты Государственной Думы Ю. В. Афонин, Н. В. Коломейцев, И. И. Мельников, В. Ф. Рашкин, Ю. П. Синельщиков.

Содержание поправок

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому штраф за незаконную агитацию для граждан составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. В настоящее время это штраф составляет от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что столь завышенные размеры штрафов не соответствуют тяжести совершаемых деяний. Они несоразмерны проступкам граждан и организаций, которые при проведении агитации или распространении агитационных материалов могут действовать неумышленно, по ошибке.