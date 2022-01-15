Введут ли новые выплаты безработным родителям с 2022 года?

Предлагается установить новую выплату семьям с детьми.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен депутатами от Справедливой России:

Депутаты Государственной Думы С.М. Миронов, О.А. Нилов, Г.Ю. Семигин, Д.Г. Гусев, В.К. Гартунг, А.А. Кузнецов, А.С. Аксененко, И.А. Ананских, Н.В. Новичков, М.Г. Делягин, Я.В. Лантратова, Ф.С. Тумусов

Содержание предложения

Согласно законопроекту право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей возникает в случае,

если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2022 года, является гражданином Российской Федерации;

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 3-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации;

если родитель, осуществляющий воспитание ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, признан в установленном законодательством порядке безработным.

Размер выплаты

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей и выплачивается на каждого ребенка.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку наименее защищенной группы граждан, имеющих детей — родителей осуществляющих воспитание ребенка и являющихся неработающими гражданами Российской Федерации и будет способствовать улучшению демографической ситуации в нашей стране.

Финансовые последствия

Предполагается, что ежегодные расходы на такие выплаты составят около 80 млрд рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать его рассмотрение можно по ссылке.



