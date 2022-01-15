Обзор военного права: проверка владельцев оружия, права детей погибших сотрудников

Обзор декабрьских предложений, внесенных в Госдуму.

ФСБ и МВД начнут проверять покупателей оружия на терроризм

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому ФСБ и МВД будут проводить проверку в отношении кандидатов на приобретение оружия на предмет наличия (отсутствия) опасности нарушения прав и свобод граждан в связи с причастностью к организованной преступной группе (организации, группировке). В том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением использовать оружие в противоправных (преступных) целях.

Такие проверки не будут проводится в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности и должности госслужбы.

Законопроект № 45616-8.

Председатель СК будет проводить воспитательную работу

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому устанавливаются полномочия Председателя Следственного комитета по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта.

В пояснительной записке указывается, что наделение Председателя Следственного комитета указанными полномочиями необходимо для издания Следственным комитетом нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления этих полномочий.

Законопроект № 45181-8.

Особые права сирот на получение среднего профессионального образования

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому преимущественное правом на прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета в пределах установленной квоты наделяются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также преимущество получают дети погибших военнослужащих, сотрудников МВД и прокуратуры.

В пояснительной записке указывается, на то, что поскольку обучение по образовательным программам среднего профессионального образования занимает значительно меньше времени, чем обучение по образовательным программам высшего образования, категории лиц, на которых направлено действие проекта федерального закона, смогут в достаточно короткие сроки получить необходимый для трудоустройства уровень образования и начать самостоятельно себя обеспечивать.

Законопроект № 46249-8.

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