Кредитные каникулы при ЧС, новый расчет доходов малоимущих и полной стоимости кредита: обзор законопроектов

В Госдуму направлены предложения по новым проектам законов, затрагивающих права граждан.

Кредитные каникулы для пострадавших в ЧС — Законопроект № 29964-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик — физическое лицо, признанный пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа) вправе в течении полугода с момента возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств и (или) уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком. В Пояснительной записке указывается, что Принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку гражданам по кредитным, в том числе ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.

Новый порядок учета доходов малоимущих предложили в Госдуме — Законопроект № 30066-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время доходы граждан в целях оказания им государственной социальной помощи учитываются до вычета налогов и сборов. Данный порядок учета дохода для получения социальной поддержки, является несправедливым и не позволяет получить помощь тем, кто в ней нуждается.

Новый порядок определения полной стоимости потребительского кредита — Законопроект № 48749-8

Рассматривается законопроект, уточняющий порядок определения полной стоимости потребительского кредита (ПСК). Предусматривается включение в расчет ПСК любых платежей заемщика в пользу кредитора, в том числе по оплате их услуг, предлагаемых заемщику при предоставлении потребительского кредита. В случаях наличия нескольких процентных ставок ПСК будет рассчитывать по минимальной и максимальной ставкам. В Пояснительной записке указывается, что Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании и повышению информированности граждан о реальных расходах на кредитный продукт.

Налоговые новости за декабрь 2021

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