Штраф за домашних животных, уголовка за нарушении ПДД в обзоре карательного права

Обзор новых законопроектов об ответственности физических лиц.

Штраф за ненадлежащее содержание домашних животных

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей;

на индивидуальных предпринимателей — от 3 000 до 5 000 рублей.

При повторном нарушении максимальный штраф для граждан и предпринимателей может достигнуть 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

В пояснительной записке указывается, что отсутствие норм в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних животных.

Законопроект № 41446-8.

За нарушение ПДД предлагают установить уголовную ответственность

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому нарушение правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на встречку) лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, может повлечь ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В пояснительной записке указывается, что статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения.

Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей.

Законопроект № 41607-8.

Усиление ответственности правоохранителей за пытки

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, совершённые с применением пытки, со стороны следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа наказываются:

лишением свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

В пояснительной записке указывается, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления. Поправки в том числе позволят привлекать к повышенной ответственности за пытки сотрудников ФСИН.

Законопроект № 42307-8.

Снижение штрафа за незаконную агитацию

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому штраф за незаконную агитацию для граждан устанавливается от 1 000 до 5 000 рублей. В настоящее время это штраф составляет от 5 000 до 20 000 рублей.

В пояснительной записке указывается, что столь завышенные размеры штрафов не соответствуют тяжести совершаемых деяний. Они несоразмерны проступкам граждан и организаций, которые при проведении агитации или распространении агитационных материалов могут действовать неумышленно, по ошибке.

Законопроект № 45644-8.

Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов

Предлагается установить административную ответственность за незаконную продажу билетов на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022.

Размер штрафа для физических лиц может составить от 20 до 25-кратной стоимости входного билета. При реализации поддельных билетов штраф составит от 50 000 до 70 000 рублей.

Законопроект № 48782-8.

Налоговые новости за декабрь 2021



