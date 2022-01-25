Учет доходов малоимущих по-новому, депремирование работников и пособие при рождении ребенка всей семье: обзор актуальных законопроектов

В обзор включены самые интересные законопроекты декабря 2021 года.

Семейное право

Отцы получат право на мат. капитал при рождении ребенка от суррогатной матери

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007, а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Законопроект № 28410-8.

Запрет на использование суррогатного материнства иностранцами

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России. Законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Законопроект № 41630-8.

Новые выплаты за рождение ребенка

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и последующих детей (далее также — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей) имеет каждый член семьи, в которой рожден (усыновлен) первый и последующие дети.

Размер предлагаемой выплаты — 10 000 рублей.

Законопроект № 42393-8.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2021

Финансовые права

Кредитные каникулы для пострадавших в ЧС

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заемщик — физическое лицо, который пострадал в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа) вправе в течении полугода с момента возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств и (или) уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку гражданам по кредитным, в том числе ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.

Законопроект № 29964-8

Новый порядок учета доходов малоимущих предложили в Госдуме

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время доходы граждан в целях оказания им государственной социальной помощи учитываются до вычета налогов и сборов. Данный порядок учета дохода для получения социальной поддержки, является несправедливым и не позволяет получить помощь тем, кто в ней нуждается.

Законопроект № 30066-8.

Новый порядок определения полной стоимости потребительского кредита

Рассматривается законопроект, уточняющий порядок определения полной стоимости потребительского кредита (ПСК). Предусматривается включение в расчет ПСК любых платежей заемщика в пользу кредитора, в том числе по оплате их услуг, предлагаемых заемщику при предоставлении потребительского кредита. В случаях наличия нескольких процентных ставок ПСК будет рассчитывать по минимальной и максимальной ставкам.

В пояснительной записке указывается, что реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня защиты прав граждан при потребительском кредитовании и повышению информированности граждан о реальных расходах на кредитный продукт.

Законопроект № 48749-8.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2021

Карательное право

Штраф за ненадлежащее содержание домашних животных

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому несоблюдение требований к содержанию домашних животных — влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 3 000 тысяч до 5 000 рублей.

При повторном нарушении максимальный штраф для граждан и предпринимателей может достигнуть 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

В пояснительной записке указывается, что отсутствие норм в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения требований Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних животных.

Законопроект № 41446-8.

За нарушение ПДД предлагают установить уголовную ответственность

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому нарушение правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на встречку) лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами, может повлечь ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В пояснительной записке указывается, что статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей.

Законопроект № 41607-8.

Усиление ответственности правоохранителей за пытки

В Госдуму поступил законопроект, по которому принуждение подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, совершённые с применением пытки, со стороны следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

В пояснительной записке указывается, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления. Поправки в том числе позволят привлекать к повышенной ответственности за пытки сотрудников ФСИН России.

Законопроект № 42307-8.

Снижение штрафы за незаконную агитацию

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому штраф за незаконную агитацию для граждан устанавливается от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. В настоящее время это штраф составляет от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке указывается, что столь завышенные размеры штрафов не соответствуют тяжести совершаемых деяний. Они несоразмерны проступкам граждан и организаций, которые при проведении агитации или распространении агитационных материалов могут действовать неумышленно, по ошибке.

Законопроект № 45644-8.

Штрафы за незаконную продажу билетов на финал Лиги Чемпионов

Предлагается установить административную ответственность за незаконную продажу билетов на финальный матч Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/22. Размер штрафа для физических лиц может составить от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета. При реализации поддельных билетов штраф составит от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Законопроект № 48782-8.

Дайджест налоговых новостей за декабрь 2021

Трудовые права

Депремирование работников

В Госдуму поступил законопроект, которым устанавливается депремирование работника, то есть лишение стимулирующих выплат, носящих постоянный характер (ежемесячные, квартальные, годовые) в полном или частичном размере.

В пояснительной записке указывается, что поправки позволят работникам обжаловать этот вид дисциплинарного воздействия, а работодатели будут обязаны обосновывать его.

Законопроект № 47589-8.

Выплаты безработным родителям за детей

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2022 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 3-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте , а также если родитель, осуществляющий воспитание ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, признан в установленном законодательством порядке безработным.

Планируемая ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного минимума для детей и выплачивается на каждого ребенка.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на поддержку наименее защищенной группы граждан, имеющих детей — родителей осуществляющих воспитание ребенка и являющихся неработающими гражданами Российской Федерации и будет способствовать улучшению демографической ситуации в нашей стране.

Законопроект № 45650-8.

Устанавливается максимальная продолжительность рабочего времени для получения пособия по уходу за ребенком

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени.

В пояснительной записке указывается, что на практике региональные отделения ФСС фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени.

Законопроект № 41991-8.

Военное право

ФСБ и МВД начнут проверять покупателей оружия на терроризм

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому органы ФСБ и МВД будут проводить проверку в отношении кандидатов на приобретение оружия на предмет наличия (отсутствия) опасности нарушения прав и свобод граждан в связи с причастностью к организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением использовать оружие в противоправных (преступных) целях.

Такие проверки не будут проводится в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности госслужбы.

Законопроект № 45616-8.

Председатель СК будет проводить воспитательную работу

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому устанавливаются полномочия Председателя Следственного комитета по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта.

В пояснительной записке указывается, что наделение Председателя Следственного комитета указанными полномочиями необходимо для издания Следственным комитетом Российской Федерации нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления этих полномочий.

Законопроект № 45181-8.

Особые права сирот на получение среднего профессионального образования

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому преимущественное правом на прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета в пределах установленной квоты наделяются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также преимущество получают дети погибших военнослужащих, сотрудников МВД и прокуратуры.

В пояснительной записке указывается, на то, что поскольку обучение по образовательным программам среднего профессионального образования занимает значительно меньше времени, чем обучение по образовательным программам высшего образования, категории лиц, на которых направлено действие проекта федерального закона, смогут в достаточно короткие сроки получить необходимый для трудоустройства уровень образования и начать самостоятельно себя обеспечивать.

Законопроект № 46249-8.

Другое

Фонд оплаты помощников депутатов увеличивают до 387 тыс.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому сенатору РФ, депутату Госдумы устанавливается общий месячный фонд оплаты труда их помощников в размере 387 тысяч рублей. Ранее этот размер составлял 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке указывается, что для осуществления конституционных полномочий депутатов Государственной Думы и поддержания связи с избирателями на соответствующей территории требуются высококвалифицированные кадры помощников.

Законопроект № 34493-8.

Запрет онлайн голосования

В Государственной Думе рассматривается законопроект, направленный на запрет дистанционного голосования. В пояснительной записке указывается, что, как известно, ЦИК России еще в ночь непосредственно после выборов обнародовала результаты онлайн-голосования в иных регионах, но данные по Москве из-за технических трудностей были размещены на сайте ЦИК России лишь во второй половине дня 20 сентября 2021 года. При этом электронное дистанционное голосование изменило итоги выборов в Москве: оппозиция, которая выигрывала после обработки результатов на участках, проиграла за счет онлайна.

Законопроект № 35238-8.

Изменение порядка признания лиц иностранными агентами

В Госдуму поступил законопроект, согласно которому право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица, передается суду. В пояснительной записке указывается, что существующие критерии признания физического или юридического лица иностранным агентом трактуются неоднозначно и не позволяют выявить прямую связь между деятельностью физического либо юридического лица и интересами иностранного государства и иного лица.

Законопроект № 35591-8.

В России проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

В Государственной Думе рассматривается законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах.

Целью эксперимента является достижение на территории Сахалинской области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

Для этого на уровне субъекта проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчетность.

Законопроект № 37939-8.

Новогодние салюты предлагают запретить

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому запрещается применения пиротехнических изделий бытового назначения:

на территориях населенных пунктов; в зданиях, строениях и сооружениях; в лесах; на особо охраняемых природных территориях; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Применение пиротехнических изделий бытового назначения на территории населенного пункта допускается в специально отведенных местах на открытом воздухе.

В пояснительной записке указывается, статистика несчастных случаев, связанных с применением населением пиротехнических изделий бытового назначения, свидетельствует о необходимости совершенствования правового регулирования в этой сфере.

Законопроект № 46601-8.

День распада СССР

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается новая памятная дата:

26 декабря — День памяти о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик.

В пояснительной записке указывается, что распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве. Законодательное закрепление памятной даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России.

Законопроект № 47090-8.

Регулирование оборота продуктов жизнедеятельности животных

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, определяющий правовые основы обращения продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в целях обеспечения их эффективного вовлечения в хозяйственный оборот как источника повышения плодородия почвы. Законопроект предусматривает закрепление права собственности на продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Отсутствие прямо закрепленного в законодательстве права собственности на такие продукты существенно усложняет сельскохозяйственную деятельность, создает риски и практически делает невозможным оборот таких продуктов.

Законопроект № 47435-8.

Гарантии малочисленных народов распространят на лиц, проживающих вне традиционной территории

Рассматривается законопроект, согласно которому гарантии прав малочисленных народов распространяются также на лиц, относящихся к малочисленным народам, но постоянно не проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.

В пояснительной записке указывается, что Законопроект разработан во исполнение Постановления Конституционного Суда от 5 июля 2021 № 32-П.

Законопроект № 48132-8.

Закон о питьевой воде

Рассматривается законопроект, направленный на регулирование в области производства пищевого продукта питьевой воды. Устанавливаются различные понятия, например, эталон питьевой воды.

Законопроект № 48768-8.

Лишение лиц гражданства РФ

Президент предложил принять новый закон о гражданстве. Гражданство РФ может предоставляться лицам, которые владеют русским языком, знают историю России и основы российского законодательства, обязуются соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка. Вводится институт прекращения гражданства РФ.

Прекращение гражданства в связи с совершением преступления, использованием подложных документов и сообщением заведомо ложных сведений подлежит обязательному согласованию с президентом.

Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект № 49269-8.

Предновогодняя выплата пенсионерам

Предлагается установить ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату. Предновогодняя пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату предоставления ему предновогодней пенсионной выплаты.

В пояснительной записке указывается, что предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан.

Законопроект № 50206-8.

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