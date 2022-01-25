Работу в домах-интернатах для ветеранов войны и труда учтут для досрочной пенсии

Власти устранили неопределенность в праве на досрочную пенсию работников домов-интернатов для ветеранов.

Установление равенства социальных учреждений

Минтруд принял приказ от 03.12.2021 № 864н (текст ниже), на основании которого установлено тождество наименования учреждения «дом-интернат для ветеранов войны и труда» наименованию учреждения «дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Право на досрочную пенсию

Согласно постановлению Правительства от 29.10.2002 № 781 в перечень учреждений, работа в которых засчитывается в стаж для досрочной пенсии, включены дома-интернаты для престарелых и инвалидов (п. 31).

Соответственно, приравнивание к домам престарелых и домов для ветеранов войны и труда позволит их работникам формировать стаж для досрочной пенсии.

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