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Противопоказания для прививки от ковида: перечень от Минздрава

Для рубрики Общество. Люди. События
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Утвержден перечень противопоказаний для прививок.

Чем регулируется

Минздрав издал приказ от 13.01.2022 № 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19» (текст ниже).

Виды ограничений

В приказе виды противопоказаний к прививкам разделены на три группы

  • бессрочные;
  • временные;
  • к конкретным вакцинам.

Бессрочные противопоказания к прививкам

Согласно документу к безусловным противопоказаниям отнесены:

  • гиперчувствительность к компонентам вакцин;
  • ранее имевшиеся тяжелые аллергические реакции;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, температура тела выше 40 °C и т. д.).

Временные ограничения

К временным ограничениям отнесены:

  • острые инфекционные заболевания (на период заболевания и в течение 2 — 4 недель после);
  • ОРВИ (до нормализации температуры тела);
  • инфекция ЖКТ (до нормализации температуры тела).

Ограничения по конкретным вакцинам

В отношении конкретных вакцин:

  • Злокачественные новообразования (ограничение в отношении ЭпивакКорона, и Ковивак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.

Справочно: ЭпивакКорона («Векторовская вакцина») — вакцина на основе пептидных антигенов (эффективность надлежащим образом не доказана)

КовиВак («Чумаковская вакцина») — на основе инактивированного вируса (все инактивированные вакцины в мире показали низкую эффективность)

  • Беременность и период грудного вскармливания (ограничение в отношении Гам-КОВИД-Вак-Лио (в обороте нет), Гам-КОВИД-Вак-М (вакцина для подростков), Спутник-Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.
  • Недостижение возраста 18 лет. Ограничение распространяется на все вакцины, КРОМЕ Спутник-М (что логично, она именно для этой возрастной группы и создавалась).
  • Возраст старше 60 лет (ограничение распространяется на Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.

Текст приказа

Когда нельзя прививать от коронавируса мнение специалиста

Когда нельзя прививать от коронавируса мнение специалиста

Когда нельзя прививать от коронавируса мнение специалиста

 

Мнение специалиста

Оставляю также ссылку на мнение специалиста по содержанию Приказа.

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Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Юзвак Максим
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