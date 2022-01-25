Противопоказания для прививки от ковида: перечень от Минздрава

Утвержден перечень противопоказаний для прививок.
Чем регулируется
Минздрав издал приказ от 13.01.2022 № 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19» (текст ниже).
Виды ограничений
В приказе виды противопоказаний к прививкам разделены на три группы
- бессрочные;
- временные;
- к конкретным вакцинам.
Бессрочные противопоказания к прививкам
Согласно документу к безусловным противопоказаниям отнесены:
- гиперчувствительность к компонентам вакцин;
- ранее имевшиеся тяжелые аллергические реакции;
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, температура тела выше 40 °C и т. д.).
Временные ограничения
К временным ограничениям отнесены:
- острые инфекционные заболевания (на период заболевания и в течение 2 — 4 недель после);
- ОРВИ (до нормализации температуры тела);
- инфекция ЖКТ (до нормализации температуры тела).
Ограничения по конкретным вакцинам
В отношении конкретных вакцин:
- Злокачественные новообразования (ограничение в отношении ЭпивакКорона, и Ковивак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.
Справочно: ЭпивакКорона («Векторовская вакцина») — вакцина на основе пептидных антигенов (эффективность надлежащим образом не доказана)
КовиВак («Чумаковская вакцина») — на основе инактивированного вируса (все инактивированные вакцины в мире показали низкую эффективность)
- Беременность и период грудного вскармливания (ограничение в отношении Гам-КОВИД-Вак-Лио (в обороте нет), Гам-КОВИД-Вак-М (вакцина для подростков), Спутник-Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.
- Недостижение возраста 18 лет. Ограничение распространяется на все вакцины, КРОМЕ Спутник-М (что логично, она именно для этой возрастной группы и создавалась).
- Возраст старше 60 лет (ограничение распространяется на Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак). Ограничений на Спутник V — НЕТ.
Текст приказа
Мнение специалиста
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