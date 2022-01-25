Электронные сигареты планируют запретить

Госдума рассмотрит предложение о запрете вейпов.

Законопроект № 58606-8.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями ЛДПР:

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, С.Д.Леонов, А.Н.Диденко, С.Г.Каргинов

Содержание предложения

Согласно законопроекту запрещается продажа никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что употребление вейпов наносит непоправимый вред не только самому курящему, но и окружающим. Пар, который выбрасывается при вейпинге, содержит в себе вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов, летучих органических соединений, полициклических ароматических углеводородов. Исследования ученых показали, что вейпинг воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека.

Материалы к законопроекту

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