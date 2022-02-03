Очередное предложение по запрету моющих средств на Байкале

Продажу бытовой химии, содержащей фосфаты, на Байкале хотят запретить. Законопроект № 62502-8

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы Д.Н.Кобылкин, Н.Р.Будуев, С.Ю.Тен, Н.С.Валуев

Содержание предложения

Согласно законопроекту в центральной экологической и буферной экологической зонах запрещается розничная продажа синтетических моющих средств и продукции (товаров) бытовой химии, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), при наличии в потребительской маркировке в перечне ингредиентов, входящих в состав такой продукции (товаров), информации о содержании 5 и более процентов фосфатов, фосфанатов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проблема эвтрофикации водоемов в последние десятилетия приобрела глобальный масштаб. Антропогенная эвтрофикация водоемов и водотоков, возникающая в результате избыточного поступления в них фосфоросодержащих соединений в составе рецептуры синтетических моющих и водосмягчающих средств, сопровождается характерным комплексом изменений, из-за которых становится невозможным использование таких водоемов в хозяйственной деятельности (питьевое водоснабжение, рекреационные цели).

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