Меры по предотвращению закрытия детских лагерей отдыха

Госдума рассмотрит меры по сохранению детских лагерей отдыха. (Законопроект № 69228-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен сенаторами Совета Федерации

Сенаторы Российской Федерации Г.Н.Карелова, И.Ю.Святенко, А.Г.Варфоломеев

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, деятельность которых осуществляется в целях отдыха и оздоровления детей, не допускается, в том числе и в случае смены собственника.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в период 2019-2021 годов закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах, что еще больше уменьшило оздоровительную базу для детей в стране. Наибольшую долю в числе причин закрытия составили: смена вида собственности, решение частного собственника, экономическая нецелесообразность; нарушения санитарных и противопожарных норм, перепрофилирование.

Материалы к законопроекту

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