В Госдуме предложили запретить повышение стоимости коммунальных услуг

Из-за пандемии реальные доходы россиян сократились. Поэтому в Госдуме считают, что на весь 2022 год надо установить мораторий на повышение стоимости ЖКУ.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР:

депутаты Государственной Думы Я. Е. Нилов, Д. А. Свищев, С. Д. Леонов, А. Н. Диденко, Б. Р. Пайкин.

Содержание инициативы

Согласно законопроекту с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 объявляется мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период пандемии.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что кризис, вызванный пандемией, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян. Падение доходов вызывается безработицей, которая выросла до максимума за последние восемь лет. У граждан, сохранивших работу, снижается заработная плата в результате сокращения времени работы, а также вынужденного простоя, который часто не оплачивается работодателями.

Законопроект № 74726-8.



