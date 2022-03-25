Право детей-инвалидов с сопутствующими заболеваниями на санаторно-курортное лечение

Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР:
депутаты Государственной Думы Я. Е. Нилов, Д. А. Свищев, А. Н. Диденко, С. Д. Леонов, Б. Р. Пайкин.
Содержание поправок
Согласно законопроекту детям-инвалидам предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики не только основных заболеваний, но и сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления их инвалидности.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т. д.), имеющие сопутствующее заболевание, например, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, поскольку астма в данном случае классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.
Законопроект № 91310-8.